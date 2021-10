Geisterspiel für England: Tumulte beim EM-Finale mit Folgen

Die UEFA hat die Vorkommnisse rund um das EM-Finale in Wembley aufgearbeitet - und Gastgeber England mit einer Strafe belegt.

Nach einer von einem Ethik- und Disziplinarinspektor der UEFA durchgeführten Untersuchung und dem anschließenden Disziplinarverfahren gegen den englischen Fußballverband wurde der Vize-Europameister am Montag wegen der Turbulenzen während des EM-Endspiels am 11. Juli mit einer Strafe belegt.

Diese sieht vor, dass die nächsten zwei Spiele der Engländer in UEFA-Wettbewerben als Geisterspiele ausgetragen werden - das zweite davon allerdings auf Bewährung. Betroffen ist also aller Voraussicht nach das erste Nations-League-Heimspiel 2022. Zudem wurde der englische Verband zu einer Strafe in Höhe von 100.000 Euro verdonnert.

Auch Nationalhymnen gestört

Als Grund für die Strafe gab die UEFA "mangelnde Ordnung und Disziplin innerhalb sowie rund ums Stadion" an. Dazu zähle auch das Eindringen in den Stadion-Innenraum, das Werfen von Gegenständen sowie die Störungen während der Nationalhymnen.

Beim Finale zwischen England und Italien hatten Fans ohne Tickets versucht, sich Zugang zum Inneren der Arena zu verschaffen. Die FA nannte die Szenen "komplett inakzeptabel" und "peinlich". Ähnliche Versuche gab es laut Metropolitan Police bei der Fanzone am Trafalgar Square.