Geis beim Club zurück - und erstmal hinten dran

In den letzten Partien fehlten dem 1. FC Nürnberg einige Stammkräfte, das vermeintliche Ersatzpersonal machte die Ausfälle aber vergessen. Nicht nur Johannes Geis droht daher vorerst ein Platz auf der Bank.

Der 1. FC Nürnberg wurde zuletzt heftig vom Coronavirus getroffen. Die halbe Mannschaft der U 21 befindet sich derzeit in Quarantäne, mit Johannes Geis, Kapitän Enrico Valentini und Florian Hübner wurden auch drei Profis positiv getestet. Für Ersteren ist die Isolation nun aber wieder beendet, Geis kehrte am Dienstag auf den Trainingsplatz zurück. Ebenfalls wieder mitwirken - wenn auch größtenteils individuell - konnte der zuletzt angeschlagene Angreifer Manuel Schäffler. Am Mittwoch sollen er und Geis laut Vereinsmitteilung wieder komplett ins Teamtraining einsteigen.

Zum Auftakt der Vorbereitung auf das Heimspiel am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Hamburg musste Trainer Robert Klauß trotz der Rückkehrer auf einige Spieler verzichten. Valentini und Hübner können sich erst am Freitag freitesten und kommen daher nicht für das Duell mit dem HSV in Frage. Mats Möller Daehli und Konstantin Rausch absolvierten aus unterschiedlichen Belastungsgründen eine Laufeinheit, Noel Knothe und Jens Castrop setzten wegen eines Infekts aus.

Bewährtes Personal

Dass dem Club in den letzten beiden Spielen Stammkräfte nicht zur Verfügung standen, war derweil nicht zu merken. Geis' Ausfall kompensierte bereits gegen Regensburg (2:0) Fabian Nürnberger eindrucksvoll, gemeinsam mit Lino Tempelmann dürfte Nürnberger auch in den kommenden Spielen das Duo auf der Doppelsechs im neuen 4-2-3-1-System bilden. Auch für Schäffler dürfte es zunächst eng werden, im Sturmzentrum hat sich Pascal Köpke festgespielt und das Vertrauen mit Toren zurückgezahlt. Valentini wird nach seiner Quarantäne und dem HSV-Spiel aller Voraussicht nach wieder zum Stammpersonal gehören, wenngleich auch Ersatz Kilian Fischer in Rostock Eigenwerbung betrieb.

Apropos Eigenwerbung: Mit Taylan Duman und Lukas Schleimer bringt die veränderte Grundordnung vor allem zwei große Gewinner hervor. Beide agieren in der Offensive als mobile Zehner und entlasten dabei Möller Daehli, der in den Monaten zuvor oft Alleinunterhalter im Zentrum war. Duman traf sowohl gegen den Jahn als auch gegen Rostock, Schleimer gefiel derweil mit seiner Unbekümmertheit, lässt die ein oder anderen Mängel aber noch zu oft durchblicken.

Allgemein dürfte Coach Klauß kaum Gründe sehen, das jüngst so erfolgreiche Personal zu verändern. Sollten keine neuen Ausfälle dazukommen, dürfte am Samstag dieselbe Startelf wie beim 2:0 über den FC Hansa auf dem Feld stehen. "Wir erwarten, dass wir gegen Hamburg gut gegen den Ball sein müssen. Deswegen ist das auch der Trainingsschwerpunkt zu Beginn der Woche", gibt Klauß Einblick in die Vorbereitung auf den HSV, gegen den die Revanche für das verlorene Elfmeterschießen im DFB-Pokal gelingen soll.