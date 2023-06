"Geiler Verein, mit geilen Fans": Pledl wird Duisburger

Nach einem halben Jahr bei Waldhof Mannheim wechselt Thomas Pledl innerhalb der 3. Liga zum MSV Duisburg. Der 29-Jährige lief zwar noch nie für die Zebras auf, kennt den MSV aber dennoch bereits gut.

Im Sommer vergangenen Jahres war der Vertrag von Thomas Pledl bei der Düsseldorfer Fortuna nach drei Jahren nicht mehr verlängert worden, anschließend hielt sich der Mittelfeldspieler im Herbst im Training beim MSV Duisburg fit.

Zu Jahresbeginn schloss sich der Routinier dann aber Waldhof Mannheim an. Rund ein halbes Jahr später ist der 29-Jährige nun zurück im Ruhrgebiet - um zu bleiben. Bis 2025 hat Pledl bei den Zebras unterschrieben, wie der Klub am Freitag mitteilte.

Pledl: "Für mich ist das der richtige Schritt, um in meiner Karriere voll anzugreifen"

"Als ich im Herbst in Duisburg war, hatte ich schon einen sehr, sehr guten Eindruck, der Kontakt ist seither nie abgerissen. Und ich mein' das wirklich so: Der MSV ist einfach ein geiler Verein, mit geilen Fans und einem geilen Umfeld. Für mich ist das der richtige Schritt, um in meiner Karriere voll anzugreifen", freute sich der gebürtige Bischofsmaiser.

Auch MSV-Trainer Torsten Ziegner lobte Neuzugang Pledl, der in seiner Karriere zwölf Bundesliga-, 170 Zweitliga- sowie 19 Drittligaspiele für Fürth, Ingolstadt, Sandhausen und Düsseldorf absolvierte: "Uns wird er nun mit seinem Spielwitz und seiner Torgefahr mit Sicherheit weiterhelfen."