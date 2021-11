"Geiler, geiler Oktober": Schmitt feiert die aufsteigende Meppener Formkurve

Der SV Meppen steht nach dem 1:0-Erfolg gegen Türkgücü München auf dem neunten Platz der Tabelle. Der Coach Rico Schmitt und Siegtorschütze Richard Sukuta-Pasu traten nach dem Spiel und dem erfolgreichen Monat rückblickend sichtlich zufrieden ans Mikrofon.

Der Oktober veränderte in Meppen so einiges. Den Erfolgsmonat eröffneten die Meppener mit dem ersten Auswärtssieg der Saison beim 1:0 gegen Duisburg, ehe in der Woche darauf Mittelstürmer Sukuta-Pasu verpflichtet wurde. Aus den folgenden vier Partien im Oktober verloren sie nur einmal knapp gegen Spitzenreiter Magdeburg. In der Tabelle folgte der Sprung von Rang 15 auf Rang neun - lediglich die Defensive zeigte sich mit insgesamt acht Gegentreffern verwundbar.

Am Sonntag blickte der Coach Rico Schmitt auf die letzten Wochen zurück und sah dabei einen "tollen Oktober, den wir heute mit einem knappen 1:0-Sieg abgeschlossen haben". Beim Duell gegen Türkgücü München habe man "von Anfang an gesehen, wohin die Reise geht. Auch die Gelb-Rote-Karte ist berechtigt - keine Diskussion."

Türkgücü habe besonders nach der Einwechslung von Sliskovic nochmal Gefahr ausgestrahlt. "Da können wir uns auch bei Erik (Domaschke, Anm d. Red.) bedanken, der ein-, zweimal hervorragend gehalten hat. Wir sind die glücklichen, aber verdienten Sieger dieses Duells. Alles in allem war es ein geiler, geiler Sonntag und geiler Oktober". Die Erlaubnis zum feiern hat seine Mannschaft, obwohl der Trainer anmerkte, dass es "morgen wieder weitergeht".

Mit Köpfchen: Sukuta-Pasus Premierentor

Allen Grund zum feiern hat auch Siegtorschütze Sukuta-Pasu, der erst seit ungefähr einem Monat in Meppen unter Vertrag steht. Der Neuzugang traf direkt in seinem ersten Heimspiel und war sichtlich erleichtert über seinen Premierentreffer: "Die Stimmung war gut und dann mach ich auch noch mein erstes Tor direkt in einem Heimspiel - besser kann’s ja nicht laufen." Für den 1,90-Meter großen Stürmer war es der erste Drittliga-Treffer seit 2016 - damals noch für Energie Cottbus.

Beim Treffer selbst lobte er die "Geduld, auf die richtige Lücke zu warten - den Kopfball erwische ich dann leicht seitlich, das war für mich die beste Option". Der Wandervogel spielte bereits für 14 Vereine und erklärte, dass es in "Meppen sehr familiär ist und wir als Team sehr gut zusammenhalten."

Den Zusammenhalt und die steigende Formkurve kann Rico Schmitts Mannschaft am kommenden Wochenende wieder unter Beweis stellen. Dann steht nämlich das Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn Dortmund II auf dem Programm.