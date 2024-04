"Geile erste Halbzeit": Klopp lobt Team trotz Europa-League-Aus

Immerhin: Der FC Liverpool gewann sein Rückspiel im Europa-League-Viertelfinale bei Atalanta Bergamo mit 1:0. Nach der deutlichen Pleite im Hinspiel (0:3) bedeutete dies dennoch das Aus, was gemischte Gefühle beim scheidenden Coach auslöste.

"Ich fand, es war eine richtig geile erste Halbzeit", meinte Jürgen Klopp bei RTL nach der Partie. "Die Jungs waren richtig gut, hatten Power und Bereitschaft. Wir wollten es wirklich wissen", lobte der Coach sein Team. Gerade in der zweiten Halbzeit habe "die Kraft ein bisschen gefehlt. Wir haben auch sehr offensiv gewechselt, da muss dann einer reinrutschen. Es ist April, die Jungs haben paar Kilometer auf dem Tacho", spielte Klopp auf die fehlende Energie seines Teams in der zweiten Hälfte an - und lobte zugleich den Gegner: "Wer uns 3:0 zu Hause schlägt, hat es verdient weiterzukommen."

Klopp: "Letztlich lag es nicht an heute"

Tatsächlich wurden die Reds nach der Halbzeit gegen erneut clever verteidigende Italiener bestenfalls im Ansatz noch torgefährlich: "Letztlich haben wir nicht genug Chancen kreiert, das war der große Unterschied zu den zurückliegenden Spielen, die wir nicht gewonnen haben - wobei wir heute gewonnen haben. Aber letztlich lag es nicht an heute, sondern daran, was wir letzten Donnerstag fabriziert haben", so Klopp in Anspielung auf das 0:3 an der Anfield Road eine Woche zuvor.

Nach dem Gewinn des League Cup war Liverpool - wie nun in der Europa League - am 17. März auch im FA Cup im Viertelfinale (3:4 nach Verlängerung gegen ManUnited) gescheitert. "Letztlich sind es gemischte Gefühle", meinte Klopp, "wir wären gerne nach Dublin gefahren, aber wir sind draußen, auch wenn ich mit dem Spiel heute glücklich war". Somit bleiben Klopp und seinem Team noch der Kampf um die Meisterschaft, in dem der LFC seit dem 0:1 gegen Crystal Palace am Sonntag nur noch auf Platz drei rangiert.

Ziel Meisterschaft: "Verschreiben uns dem komplett"

Abgeschrieben hat Klopp den Titelgewinn in der Premier League natürlich noch nicht, trotz der nun zwei Punkte Rückstand auf Titelverteidiger ManCity bei noch sechs ausstehenden Partien: "Wir spielen in drei Tagen wieder, dann wieder in drei Tagen. Darin werden wir es jetzt verbeißen. Es ist jetzt nochmal eine Woche Augen zu und durch, dann schauen wir, was dabei rauskommt. Danach gibt es etwas mehr Zeit, aber auch nicht mehr so viele Spiele. Ein Wettbewerb ist noch offen, und dem werden wir uns komplett verschreiben."