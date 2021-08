"Geil, mit ihm zu zocken": Hoffenheimer loben "Key Player" Kramaric

Mit 4:0 fertigte Hoffenheim den FCA zum Ligastart ab. Es war die Show des Andrej Kramaric, der aber nicht mit Toren glänzte.

"Ich habe mich sehr gefreut, dass die Bundesliga wieder anfängt", gab Augsburgs Ruben Vargas offenherzig am "Sky"-Mikro zu. Weniger gefreut haben dürfte sich der Schweizer aber über das 0:4 zum Ligastart gegen Hoffenheim. FCA-Schlussmann Rafal Gikiewicz bestätigte dann auch, dass die Stimmung in der Kabine nach Abpfiff "tot" war. "Wir bekommen zu Hause vier Tore, viel zu viel", stellte der Pole fest und wollte das Debakel schnell abhaken: "Das Leben geht weiter, die Bundesliga geht weiter."

Für Vargas war das "Resultat zu hoch. Das haben wir nicht verdient, weil wir gut gespielt haben." Woran es gelegen hatte, das konnte der 23-Jährige "so kurz nach dem Spiel" nicht sagen, um sich dann doch auf Ursachenforschung zu begeben. "Der letzte Pass kam nicht, wir haben den Abschluss nicht aufs Tor gebracht", führte Vargas aus und forderte: "Das sind Sachen, die wir verbessern müssen."

"Key Player" Kramaric

In der Tat fehlte es den bayerischen Schwaben an zwingenden Chancen. Ganz im Gegensatz zu den Hoffenheimern, bei denen Andrej Kramaric als Strippenzieher von sich Reden machte. Für Gikiewicz war der Kroate der "Key Player". Und in der Tat glänzte der mit drei Torvorlagen.

"Der steckt die Bälle genauso durch, wie man sie braucht. Das macht mit ihm sehr viel Spaß", sagte Sargis Adamyan über Kramaric, der in Augsburg ein "super Spiel gemacht" habe. "Natürlich hätte ich ihm auch ein Tor gewünscht, aber mit drei Vorlagen kann man auch gut leben." Für Jacob Bruun Larsen, dem Kramaric das 1:0 aufgelegt hatte, ist es einfach nur "geil, mit ihm zu zocken. Der ist auch noch ein super Mensch".

Adamyan lobte aber nicht nur den Kroaten, sondern insgesamt die Leistung der gesamten Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit "super" gespielt habe. "Wir sind mehr Risiko gegangen und wurden dafür belohnt", sagte der 28-Jährige und stellte mit Blick auf das 4:0 fest: "So hatten wir uns das gewünscht."