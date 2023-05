Geigers Signal der Reife

Besonders von Frankfurt war der Hoffenheimer Dennis Geiger heftig umworben, ehe er doch bei der TSG verlängerte. Deshalb stand er gegen die Eintracht besonders im Fokus.

Man durfte gespannt sein, wie sich die TSG generell angesichts des gerade durch Schalkes Erfolgswelle enorm gestiegenen Drucks im Abstiegskampf schlagen würde in diesem so bedeutenden Heimspiel gegen Frankfurt. Ganz besonders aber Dennis Geiger stand gegen die Eintracht im Fokus, hatte sich die SGE doch monatelag intensiv darum bemüht, den Sechser aus dem Kraichgau nach Hessen zu locken. Zumal das Hoffenheimer Eigengewächs verdächtig lange gezögert hatte, den auslaufenden Vertrag bei der TSG zu verlängern und in diesem Sommer ablösefrei zu haben gewesen wäre.

Dem Vernehmen nach waren die Gespräche schon ziemlich konkret und die Rahmenbedingungen weitestgehend abgesteckt, ehe sich Geiger dann vor knapp drei Wochen doch dazu entschloss, sich weiter und gleich bis 2027 an seinen Heimatverein zu binden.

Klar, dass der Sechser nun im Heimspiel gegen seinen nur Beinahe-Arbeitgeber besonders im Blickpunkt stand. Würde Geiger unter diesen Vorzeichen verkrampfen oder aus der Konstellation sogar zusätzliche Motivation und Klasse ziehen?

Geiger liefert sein bisher bestes Saisonspiel ab

Letzteres war der Fall. An der Seite von Rückkehrer Grischa Prömel lieferte Geiger sein bestes Saisonspiel ab (kicker-Note 2). Unangenehm und unnachgiebig in der Defensivarbeit wie man ihn kennt, dazu diesmal gedankenschnell, kreativ und präzise im Umschaltspiel nach den Balleroberungen.

Seinem Kumpel Christoph Baumgartner servierte er mit einer gefühlvollen Flanke den Ball zur frühen Führung, den der Österreicher aus kurzer Distanz entschlossen einköpfte. Mit einem öffnenden Diagonalpass mit dem schwächeren linken Fuß leitete Geiger die Konterchance ein, an deren Ende Andrej Kramaric an der Latte und Baumgartner auch im Nachfassen scheiterten. Mit einem feinen Chip hinter die Frankfurter Linien bediente er maßgenau den startenden Angelino, der per Kopf den Ball nach innen servierte, wo Ihlas Bebou zum 3:0 vollendete.

In Unterzahl ein wichtiger Faktor - und fair

Und an der Seite von Leitwolf Prömel sorgte der giftige Zweikämpfer nach Stanley Nsokis Platzverweis dafür, dass das Hoffenheimer Bollwerk auch in Unterzahl und trotz des zeitigen Anschlusstreffers der Eintracht bis zum Ende hielt. Eine reife Leistung unter Druck zum richtigen Zeitpunkt.

Auch der Fakt, dass der gerne mal zu hitzige Geiger seine zehnte Saisonverwarnung und damit die zweite Gelbsperre nun schon vier Partien vor sich herschiebt, darf als weiteres Indiz gewachsener Abgeklärtheit gewertet werden. Auch diese kontinuierliche Spielpraxis trägt dazu bei.

Sein vor der Saison formuliertes Ziel, nach Jahren voller Rückschläge nun eine Spielzeit mit 30 Ligaspielen hinzulegen, wird Geiger zwar nicht mehr schaffen, aber immerhin 29 könnten es werden. Auf jeden Fall eine persönliche Bestleistung.