Geigers langes Warten

Nach wie vor wartet Hoffenheims Dennis Geiger verletzungsbedingt auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz in der laufenden Saison. TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo hofft, dass die Behandlungsumstellung endlich fruchtet.

Um die Krankenakte des Dennis Geiger vollständig durchzusehen, sollte der geneigte Leser doch ein wenig Zeit mitbringen. Schambeinentzündung noch in der Jugend, eine Leisten-Operation, ein Handbruch, eine weitere OP aufgrund einer Muskel-Sehnen-Verletzung. Immer wieder warfen den 25-Jährigen, einst Kapitän der deutschen U 21, derartige Schwierigkeiten zurück. So auch aktuell. Denn in der laufenden Saison stehen für den Mittelfeldmann exakt null Pflichtspielminuten zu Buche.

Die Malaise begann diesmal im Sommer-Trainingslager der TSG in Kitzbühel, wo Geiger wegen Adduktorenproblemen lediglich ein individuelles Programm abspulen konnte.

Ähnliche Fälle in der Vergangenheit

Zwischenzeitlich gab es offenbar Ungereimtheiten bezüglich der Behandlung, die Hoffenheims Direktor Profifußball, Pirmin Schwegler, Ende August so zusammenfasste: "Fest steht, dass der Verlauf der Therapie nicht wie gewünscht anlief. Die Gründe dafür klären wir derzeit intern." Im Spielbetrieb aber ist Geiger nach wie vor nicht. Trotz Behandlungsumstellung, die jüngst auch Pellegrino Matarazzo ansprach: "Da hat er ein gutes Gefühl, ich spüre das, er hat eine andere Körpersprache", berichtet der Trainer.

Nun gab es in der Vergangenheit bei der TSG immer mal wieder erstaunlich lange Fehlzeiten bei diversen Verletzungen. Angefangen bei dem großen Knatsch um den zunächst mutmaßlich nicht diagnostizierten Kreuzbandriss von Ishak Belfodil über die extrem lange Regenerationszeit von Ermin Bicakcic, der sich ebenfalls das Kreuzband gerissen hatte, bis hin zum Fall Benjamin Hübner, den eine lange Reihe von Verletzungen mit einer Sprunggelenksproblematik am Schluss zum Karriereende bewog. "Wir sind schon in einem Prozess. Wir müssen da jeden Stein umdrehen, um uns auch in diesem Bereich zu verbessern", erklärte Sportgeschäftsführer Alexander Rosen bereits kurz nach dem Ende der Saison 2021/22, konkret angesprochen auf den medizinischen Bereich. Zuletzt kamen ob des Falls Geiger erneut derartige Fragen auf.

"Ich bin kein Experte, um das bewerten zu können. Wir müssen Vertrauen haben in unsere Experten im Team", sagte Coach Matarazzo kurz vor Weihnachten in seiner Halbserien-Analyse. "Natürlich bin ich nicht happy mit der Situation von Dennis, es tut mir auch leid für ihn. Wir hoffen, dass er wieder durchstarten kann." Die Frage ist nur, wann.