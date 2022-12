Geiger vor dem Tournee-Auftakt: "Da gucke ich schon"

Karl Geiger zählt nicht zu den Topfavoriten der diesjährigen Vierschanzentournee. Der DSV-Adler schaut auf die starke Konkurrenz und schickt, zumindest für Oberstdorf, schon mal eine kleine Kampfansage.

Geiger, im letzten Jahr als Weltcup-Führender angereist, musste sich damals als bester DSV-Adler am Ende mit Rang vier begnügen. 2022/23 zählt der schlecht in die Saison gekommene 29-Jährige nicht zu den Topfavoriten der zum 71. Mal ausgetragenen Tournee.

zum Thema Die Siegerliste der Vierschanzentournee seit 1953

Auf der Suche nach seiner Topform schaut Geiger bei der starken Konkurrenz um den Polen Dawid Kubacki und den Slowenen Anze Lanisek besonders genau hin. "Die springen einfach eine extrem feine Klinge und haben einen unglaublich stabilen Sprung. Da gucke ich schon und denke: Irgendwas müssen die deutlich richtiger machen als ich momentan", sagte der Oberstdorfer, der im Gesamtweltcup derzeit auf Rang sieben liegt. "Da versucht man schon, das für sich als Selbstoptimierung herzunehmen."





Im Gesamtranking führt Kubacki vor Lanisek, dem Österreicher Stefan Kraft und dem Norweger Halvor Egner Granerud. "Die vier Springer geben im Moment den Ton an, sind besser als alle anderen. Ich denke, das sind die, mit denen man sich messen muss", erklärte Bundestrainer Stefan Horngacher zu den Tournee-Favoriten.

Der 53-Jährige ergänzte: "Die haben kein Geheimnis, die springen einfach gut. Technisch sauber, entschlossen, mit einem guten Selbstvertrauen springen sie richtig gut Ski. Ich sehe da keine Zaubereien mit technischem Material."

Performt Geiger wie 2020?

Zaubereien erwartet Horngacher auch nicht von seinen Springern, "aber wenn ich in Oberstdorf springe, will ich immer richtig performen", gibt sich Geiger vor dem Start der Tournee in seinem Heimatort am Mittwoch (16.30 Uhr, Beginn der Qualifikation) angriffslustig. "Oberstdorf hat mir unfassbar viel gegeben. Ich fühle mich hier pudelwohl", meinte der 13-malige Weltcupsieger, der sich "extrem auf das volle Stadion" freut. Zumal er 2020 als zweiter Oberstdorfer nach dem späteren Gesamtsieger Max Bolkart (1960) den Tournee-Auftakt gewann - allerdings coronabedingt vor leerem Haus.