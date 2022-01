Geiger springt aufs Podest - Kobayashi stürzt noch ab

Karl Geiger hat beim Weltcup im polnischen Zakopane einen Podestplatz erkämpft und seine aufsteigende Form unterstrichen. Vor den Spielen von Peking warten nun noch Heimspiele in Titisee-Neustadt und Willingen.

Am Sonntag sprang der 28 Jahre alte Geiger 134,5 und 135,5 Meter und musste sich damit nur dem siegreichen Norweger Marius Lindvik geschlagen geben. Dritter wurde Anze Lanisek aus Slowenien vor Ryoyu Kobayashi aus Japan, der damit sein Gelbes Trikot als Führender der Gesamtwertung verteidigte. Hinter Geiger schafften es auch Markus Eisenbichler (10.) und Severin Freund (20.) in die Weltcup-Punkte.

Schlechter lief es bei Stephan Leyhe (31.), Constantin Schmid (37.) und Pius Paschke (46.), die allesamt den zweiten Durchgang verpassten. Drei Wochen vor den Olympischen Winterspielen von Peking (4. bis 20. Februar) muss sich das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher noch deutlich steigern, um das starke Olympia-Ergebnis von Pyeongchang 2018 zu wiederholen. Olympiasieger Andreas Wellinger hatte Zakopane vorzeitig verlassen, nachdem er einen Stich im Knie gespürt hatte.

Horngacher: Titisee letzte Chance für Olympia-Quali

Horngacher will seine endgültigen Olympia-Starter erst nach dem kommenden Wochenende in Titisee-Neustadt verkünden. Dies sagte der 52 Jahre alte Österreicher am Sonntag in Zakopane dem ZDF. Fest von einer Teilnahme bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) ausgehen können Geiger und Eisenbichler.

Dahinter kämpfen Leyhe, Paschke, Schmid, Wellinger und Freund um drei weitere Plätze. "Wir müssen schauen, wie wir weitermachen - wer nach Titisee-Neustadt fährt. Es beginnt die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele", sagte Horngacher. Die Wettbewerbe im Schwarzwald seien "die letzte Möglichkeit, sich zu qualifizieren".

