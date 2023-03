Geiger Schlussspringer im Team - Raimund bleibt ohne Einsatz

Mixed-Weltmeister Karl Geiger wird bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica als Schlussspringer in den Teamwettbewerb gehen.

Der 30 Jahre alte Skispringer folgt am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) auf Markus Eisenbichler, Constantin Schmid und Andreas Wellinger, die in dieser Reihenfolge vorlegen. Dies teilte Bundestrainer Stefan Horngacher am Freitagabend nach dem Einzel, bei dem sein Team ohne Medaille blieb, mit.

Erneut nicht nominiert wurde Philipp Raimund, der bei seiner ersten WM ohne Einsatz bleibt. Deutschland startet als Titelverteidiger in den Wettbewerb, daneben gelten auch Slowenien, Polen und Österreich als Titelanwärter. Das Einzel auf der Großschanze hatte am Freitag der Slowene Timi Zajc gewonnen.