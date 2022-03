Geiger rückt in die Top Ten vor - und entsendet Kampfansage

Kein deutscher Skispringer kann bei der Flug-WM im norwegischen Vikersund in den Medaillenkampf eingreifen. Dennoch fällt die Bilanz bei den DSV-Adlern positiv aus.

In die Top Ten vorgerückt: Karl Geiger ist heiß auf das Teamfliegen. imago images/Lehtikuva

Nach dem besten achten Platz seines Lebens war Karl Geiger hochzufrieden und schickte eine saftige Kampfansage an die Konkurrenz. "Es hat heute Mega-Spaß gemacht", sagte der Titelverteidiger, der bei der Skiflug-WM im norwegischen Vikersund die erhoffte erneute Medaille verpasst hatte, und dachte nach der Pleite im Einzel schon an die Revanche im Teamfliegen am Sonntag: "Da wollen wir es wirklich wissen."

Geiger kam nach einer tollen Aufholjagd von der größten Schanze der Welt immerhin noch zu einer Top-Platzierung. Der 29 Jahre alte Oberstdorfer, der am Freitag einen ganz schlechten Auftakt erwischt hatte, kam am zweiten Tag des Einzelfliegens auf Sprünge von 234,5 und 220,5 m und verbesserte sich mit 764,2 Punkten von Platz 13.

Weltmeister wurde der Norweger Marius Lindvik, der am zweiten Tag 232,0 und 224,5 m flog, mit 854,2 Punkten vor Timi Zajc aus Slowenien (844,3,) und Österreichs Weltrekordler Stefan Kraft (837,5). Bislang gab es ohnehin nur zwei Springer, die ihren Titel erfolgreich verteidigen konnten: Sven Hannawald gewann 2000 und 2002, der Norweger Roar Ljökelsöy, später deutscher Co-Trainer, siegte 2004 und 2006. "Skifliegen war meine Welt, aber da muss man bei sich bleiben", sagte Hannawald, der 2000 noch auf der alten Schanze von Vikersund gesiegt hatte: "Damit muss man umgehen können."

Auch die weiteren Deutschen machten deutlich an Boden gut. Routinier Severin Freund (Rastbüchl), 2014 im tschechischen Harrachov Weltmeister, rückte mit Flügen auf 219,5 und 213,0 m auf Platz zwölf auf. Andreas Wellinger (Ruhpolding) rutschte auf Platz 14.

"Wir hatten einen unaufholbaren Rückstand, deshalb können wir heute hochzufrieden sein", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher nach einem Fliegen, bei dem die ganz großen Weiten ausblieben. "Mehr ging einfach heute nicht", sagte Constantin Schmid (Oberaudorf/17.), der damit seinen Platz im Team-Wettbewerb verlor. Dort könnte es am Sonntag historisch werden: Noch nie hat eine deutsche Mannschaft im Fliegen Gold geholt.

Der deutsche Rekordhalter Markus Eisenbichler (Siegsdorf) kam hinter Schmid auf Platz 18. "Das war einfach nicht das, was ich im Skifliegen kann. Aber das Leben geht weiter", sagte "Eisei".

Schmid gestrichen

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat Ausnahmeflieger Eisenbichler auch trotz schwacher Leistung im Einzel für den Mannschaftswettbewerb am Sonntag (16.30 Uhr) nominiert. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstagabend mit.

Eisenbichler war im Einzel nur 18. geworden und damit schlechtester der fünf deutschen Starter. "Er ist eigentlich ein guter Skiflieger", betonte Horngacher in der ARD. Neben dem 30 Jahre alten Bayern sind bei der Skiflug-WM im norwegischen Vikersund auch Karl Geiger, Andreas Wellinger und Severin Freund dabei. Constantin Schmid wurde aus dem Einzel-Quintett gestrichen. Favoriten auf Gold sind Slowenien und Norwegen.