Geiger nach erstem Tag bei Skiflug-WM abgeschlagen - Lindvik führt

Titelverteidiger Karl Geiger hat bei der Skiflug-WM im norwegischen Vikersund nach zwei von vier Durchgängen bereits seine Goldchancen eingebüßt.

Der 29 Jahre alte Allgäuer flog am Freitag 209 und 199 Meter und liegt damit als 13. schon sehr weit hinter den Medaillenrängen. In Führung befindet sich Norwegens Lokalmatador Marius Lindvik, der auf 232,5 und 226,5 Meter kam. Auch Stefan Kraft aus Österreich und der Slowene Domen Prevc nehmen Kurs auf die Medaillen.

Vor zwei Jahren hatte Geiger im Einzel Gold und sein Teamkollege Markus Eisenbichler Bronze gewonnen. Diesmal ist Eisenbichler (185 und 204,5 Meter) als 22. abgeschlagen. "Es war einfach nur scheiße, man muss das harte Wort sagen. Es war wirklich erbärmlich, was ich gemacht habe", haderte Eisenbichler am ARD-Mikrofon.

Auch Severin Freund (14.), Constantin Schmid (15.) und Andreas Wellinger (16.) dürften mit den Medaillen nichts mehr zu tun haben. Am Samstag (16.30 Uhr) stehen die Durchgänge drei und vier an. Zum Abschluss der Titelkämpfe wartet am Sonntag das Teamfliegen.

