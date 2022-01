Geiger gewinnt in Titisee-Neustadt und überholt Kobayashi in der Gesamtwertung

Karl Geiger hat das Springen von der Großschanze in Titisee-Neustadt gewonnen und den bislang im Weltcup führenden Ryoyu Kobayashi überholt. Der Allgäuer war nicht der einzige DSV-Adler auf dem Podium.

Karl Geiger war in Titisee am Samstag nicht zu schlagen. AFP /AFP via Getty Images