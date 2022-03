Geiger fliegt in Oberstdorf auf Quali-Platz vier

Für Karl Geiger hat der Endspurt im Kampf um den Gesamtweltcup gut begonnen. In der Qualifikation des Skifliegens in Oberstdorf belegte Geiger Platz vier - deutlich vor dem Gesamtweltcupführenden Ryoyu Kobayashi.

Flog in der Qualifikation auf Rang vier: Karl Geiger IMAGO/ActionPictures

Karl Geiger hat den Gesamtweltcup weiter fest auf der Agenda. Der aktuell Zweitplatzierte kam in der Qualifikation zum Skifliegen in seiner Heimat Oberstdorf mit 217,5 m auf den vierten Platz und zeigte sich stärker als sein japanischer Rivale Ryoyu Kobayashi. Der Weltcup-Spitzenreiter belegte mit 210,0 m Rang 13.

Der ehemalige Skiflug-Weltmeister Geiger muss in den letzten vier Weltcup-Wettbewerben in Oberstdorf und am folgenden Wochenende im slowenischen Planica 58 Punkte Rückstand auf Kobayashi aufholen. Für einen Sieg gibt es 100, für Platz zwei 80 Punkte.

Durchschnittliches deutsches Abschneiden

Tagesbester war Österreichs Weltrekordler Stefan Kraft mit einem Flug auf 225,5 m vor dem Slowenen Anze Lanisek (221,5). Für den ersten Wettkampf auf der Heini-Klopfer-Schanze am Samstag (16.00 Uhr) qualifizierten sich nur fünf von 12 deutschen Springern.

Andreas Wellinger kam auf Platz zwölf, als 14. überzeugte Constantin Schmid. Ex-Weltmeister Severin Freund als 26. und mit Ach und Krach der deutsche Rekordhalter Markus Eisenbichler als 36. sind am Samstag dabei. Ausgeschieden ist unter anderem der Team-Olympiadritte Stephan Leyhe.