Geiger dachte über sein Karriereende nach

Dennis Geiger ist erst 23 Jahre alt, dennoch hat der Hoffenheimer bereits darüber nachgedacht, seine Schuhe an den Nagel zu hängen. Die zahlreichen Verletzungen haben Spuren hinterlassen.

Eine Schambeinentzündung bei Hoffenheims Junioren in der Saison 2015/16, eine schwere Oberschenkelverletzung und eine Leisten-Operation als Profi in der Saison 2018/19, im Dezember 2020 wieder der Oberschenkel: Dennis Geiger kennt das Gefühl, monatelang pausieren zu müssen. Gewöhnt hat er sich daran nicht. Im Gegenteil.

"Viele denken, dass es leichter zu verarbeiten ist, wenn man die Situation kennt, aber für mich war es sogar schlimmer als bei den vorherigen Verletzungen", sagte Geiger im Interview mit dem TSG-Klubmagazin "Spielfeld". "Es war wieder die gleiche Stelle am Oberschenkel und ich wusste sofort, wie schlimm es ist. Ich wusste von Anfang an, was es bedeutet. Natürlich habe ich mir danach Gedanken gemacht. Warum ich? Warum jetzt? Warum zum dritten Mal ich?"

Ich war nur zu Hause, habe mir viele Gedanken über mich gemacht und gefragt, ob es überhaupt noch Sinn ergibt, weiterhin Fußball zu spielen. Dennis Geiger

Die ersten drei bis vier Wochen seien "extrem schlimm" gewesen, sagte der Mittelfeldspieler. "Ich war nur zu Hause, habe mir viele Gedanken über mich gemacht und gefragt, ob es überhaupt noch Sinn ergibt, weiterhin Fußball zu spielen." Er habe nicht mal mehr Fußball anschauen können, weder im Stadion noch am TV. "Weder Hoffenheim noch irgendein anderes Spiel. Es ging einfach nicht. Es hat in mir etwas Negatives ausgelöst, und dieses Gefühl wollte ich nicht mit dem Fußball verbinden." Erst nach einem Monat legte sich dieses Gefühl wieder.

In der Reha ging Geiger auf Abstand zu den Kollegen, hielt sich wochenlang in München auf. "Nach Absprache mit der TSG sollte ich nicht jeden Tag vor Ort in Zuzenhausen sein und die Jungs beim Training sehen, sondern einfach mal auf andere Gedanken kommen", sagte Geiger, der aus der Region kommt und schon seit 2009 im Verein ist.

Vertrag läuft bis 2023 - Ausstiegsklausel wohl inklusive

Im September hat Geiger seinen auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert, es ist davon auszugehen, dass der Kontrakt eine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer beinhaltet. In der aktuellen Saison kommt er auf vier Bundesliga-Einsätze, beim jüngsten 1:3 in Stuttgart stand er in der Startelf.

Doch Geiger, der auch die U-21-EM wegen der Verletzung verpasst hat, kennt seinen genauen Leistungsstand selbst nicht so genau. "Es ist im Moment schwer zu sagen, was hundert Prozent bei mir sind. Dafür war ich einfach zu lange raus."