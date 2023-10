"Geht nicht um mich, sondern um den Verein": Maaßen spürt Vertrauen

Sollte Augsburg gegen Darmstadt verlieren, dürfte auch der Druck auf Enrico Maaßen steigen. Doch dieser möchte an ein solches Szenario gar nicht denken.

Die Hoffnung beim FC Augsburg lautete, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Doch vor dem 7. Spieltag nimmt der Druck auf das Team und den Coach schon zu. Nur fünf Zähler holte der FCA aus den ersten sechs Ligaspielen und steht nun vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr) mit Tabellennachbar Darmstadt. "Wir spielen gegen einen direkten Konkurrenten, gegen einen Aufsteiger zuhause - und so wollen wir auch auftreten. Wir wollen nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn", erklärte Coach Enrico Maaßen.

Doch auch dem 39-Jährigen wird bewusst sein, dass im Falle einer Niederlage die Verantwortlichen auch seine Arbeit noch genauer analysieren. Daran verschwendet Maaßen aber kaum Gedanken. "Es geht nicht um mich, sondern um den Verein. Ich versuche, mich auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann", so der gebürtige Wismarer, der das Vertrauen innerhalb des Vereins zu 100 Prozent spürt.

Es ist nicht normal, dass man in dieser Häufigkeit so Gegentore bekommt. Enrico Maaßen

Nach der erneuten Verjüngung im Sommer braucht die Mannschaft aus seiner Sicht noch Zeit. Der Grundstein sei zwar gelegt, aber Kleinigkeiten brachten sein Team zuletzt um den Lohn - damit deutete Maaßen auf die vielen individuellen Fehler in der Defensive hin.

So verursachte unter anderem Iago zuletzt beim 0:2 in Freiburg bereits in der dritten Minuten einen Strafstoß. "Klar kann man mal einen Fehler machen, es ist ein Fehlersport. Es ist nicht normal, dass man in dieser Häufigkeit so Gegentore bekommt", erläuterte der Trainer.

Dieses Thema will der FCA am Samstag hinter sich lassen und seine gute Heimbilanz (in dieser Spielzeit ungeschlagen in der WWK-Arena) weiter ausbauen. Dafür müssen die Fuggerstädter gegen "eine gallige Mannschaft, die sehr viel mit langen Bällen agiert", mutig agieren. "Es gibt Risiken, wenn man sie hoch attackiert, aber wir spielen zuhause und das soll gar nicht despektierlich klingen, wir spielen schon einige Jahre in der Bundesliga", sagte Maaßen. Allerdings gab er auch zu, dass seine Mannschaft zuletzt eben kein Feuerwerk abbrannte.

Dorsch oder Breithaupt? Wer kriegt den zweiten Platz im Zentrum

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Neuzugang Phillip Tietz bisher noch keinen Treffer erzielte. Vielleicht platzt der Knoten des Angreifers gegen seinen Ex-Klub - Tietz ist genau wie Patric Pfeiffer, der ebenfalls im Sommer von den Lilien kam, ein Startelfkandidat. Hingegen werden Arne Engels (rotgesperrt), Japhet Tanganga und Masaya Okugawa noch fehlen.

Spannend bleibt die Frage, wer die Position auf der Doppelsechs neben Elvis Rexhbecaj einnehmen wird. Tim Breithaupt wurde von Maaßen für seine Startelf-Premiere in Freiburg gelobt und könnte daher erneut den Vorzug vor dem formschwachen Niklas Dorsch (kicker-Notendurchschnitt: 4,25) bekommen. Ob der Trainer bei einer derart wichtigen Partie auf seinen Vize-Kapitän, der eigentlich eine prägende Rolle einnehmen soll, zunächst verzichten wird, bleibt aber abzuwarten.