"Geht mit klarer Stimme voran": Holtby bleibt an der Förde

Ex-Nationalspieler Lewis Holtby bleibt Holstein Kiel treu und hat seinen Vertrag bei der KSV vorzeitig bis 2024 verlängert.

Lewis Holtby kam im vergangenen Sommer von den Blackburn Rovers nach Kiel. Nun hat der 31-jährige Mittelfeldspieler seinen ursprünglich bis 2023 datierten Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert.

In seiner ersten Saison absolvierte Holtby 23 Punktspiele für die KSV, erzielte ein Tor selbst und bereitete weitere vier Treffer direkt vor.

"Lewis Holtby gehört zu den erfahrenen Säulen unserer Mannschaft", wird Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver auf der Vereinswebsite zitiert. "Er übernimmt als Co-Kapitän und Mitglied des Mannschaftsrates Verantwortung und geht mit einer professionellen Einstellung und mit klarer Stimme voran. Wir sind überzeugt, dass Lewis auch über diese Saison hinaus als wichtiger Teil unserer Mannschaft helfen wird, unsere Ziele zu erreichen."

Das nächste Ziel der Störche ist am Sonntag ein Auswärtscoup in Magdeburg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Mit Holtby in der Schaltzentrale.