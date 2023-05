Geht der FIFAe Nations Cup 2023 nach Saudi-Arabien?

Das Teilnehmerfeld für den FIFAe Nations Cup 2023 steht fest, der Austragungsort noch nicht. Oder etwa doch? Viele Anzeichen deuten auf Saudi-Arabien hin.

Weder die FIFA noch EA SPORTS haben bislang offiziell verlautbaren lassen, wo der FIFAe Nations Cup 2023 stattfinden wird. Im Rahmen der Play-offs haben sich die Anzeichen in den vergangenen Tagen jedoch verdichtet: Saudi-Arabien scheint der Ort der Wahl zu sein. Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin hat sich mit der deutschen eNationalmannschaft qualifiziert - und danach via Twitter darauf hingewiesen.

"eNations in Saudi sind qualed", schrieb der FIFA-Profi von RB Leipzig. Auch der US-Amerikaner Ehsan 'Lamps' Zakeri oder der Türke Ismail Can 'isopowerr' Yerinde freuten sich in ihren Tweets über das erlangte Ticket nach Saudi-Arabien. Der argentinische Fußball-Verband berichtete in einer Mitteilung zur Qualifikation seiner eNationalspieler ebenfalls von Saudi-Arabien - allerdings mit dem Vermerk "ohne Bestätigung".

Außer den Reaktionen einiger eSportler sind die Play-offs selbst das stärkste Indiz. Saudi-Arabien hat an diesen nämlich gar nicht teilgenommen, obwohl sich der Wüstenstaat sportlich qualifiziert hatte. Stattdessen rückte offenbar Palästina in der Region "Mittlerer Osten und Afrika" nach. Öffentlich mitgeteilt wurde dieser Vorgang durch die FIFA oder EA SPORTS nicht - der Grund ist daher Objekt der Spekulation.

FIFAe Finals wieder im Dreierpack vergeben?

Vieles weist auf Saudi-Arabien als Austragungsort des FIFAe Nations Cup 2023 hin. Doch würde es beim Nationenwettstreit bleiben? In FIFA 22 wurden die sogenannten FIFAe Finals allesamt in Kopenhagen ausgetragen. FIFAe World Cup, FIFAe Club World Cup und FIFAe Nations Cup wurden kollektiv nach Dänemark vergeben. Dieselbe Praxis könnte auch in FIFA 23 Anwendung finden.

Zudem war Kopenhagen bereits vor den Play-offs der FIFAe Nations Series bekannt gegeben worden. Für 2023 steht das Teilnehmerfeld - exklusive Gastgeber - bereits fest. Über den Austragungsort hinaus ist übrigens auch der genaue Zeitraum des Finalevents noch unklar. Juli scheint als Monat allerdings gesetzt zu sein.

Der deutsche eNationalspieler Levy Finn 'levyfinn' Rieck gab auf Nachfrage von kicker eSport zu Protokoll, dass auch ihm "keine offizielle Bestätigung" vorliege. Es handle sich derzeit "lediglich um Gerüchte innerhalb der FIFA-eSport-Szene". Eine offizielle Anfrage haben wir bei der FIFA gestellt, die Antwort steht noch aus.