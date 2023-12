"Geht auf meine Kappe": Hummels entschuldigt sich - Terzic sieht grundsätzliches Problem

Mats Hummels hat sich nach seiner Roten Karte gegen RB Leipzig entschuldigt und Verantwortung für die Niederlage übernommen. Edin Terzic kritisiert die Entstehung des Platzverweises - und sieht eine grundsätzliche Fehlentwicklung im deutschen Fußball.

Borussia Dortmunds Topspiel gegen RB Leipzig (2:3) war für Mats Hummels schon nach 15 Minuten zu Ende. Der Innenverteidiger hatte nach einem Querschläger das Laufduell mit Lois Openda aufgenommen und den Stürmer mit einer hochriskanten Grätsche an der Strafraumkante zu Fall gebracht.

Schiedsrichter Sven Jablonski zeigte erst auf den Punkt, wandelte den Elfmeter nach VAR-Intervention aber in einen Freistoß um - was bei Hummels allerdings kaum für Erleichterung gesorgt haben dürfte. Denn mit der Verlegung des "Tatorts" wurde seine persönliche Strafe in einen Platzverweis verschärft.

Wir grätschen heutzutage im deutschen Fußball viel zu sehr. Edin Terzic

Eine Entscheidung, die Hummels gefasst zur Kenntnis nahm. Später sprach er dem BVB-Publikum und seinen Teamkollegen auf seinen "X"-Account "ein ganz großes Kompliment für die Moral heute" aus - und übernahm dann Verantwortung: "Die Niederlage geht auf meine Kappe, ich darf da niemals zur Grätsche runtergehen und die Jungs dadurch 80 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Feld lassen."

Selbstkritik, die bei seinem Trainer gut ankam. "Das kann man so stehen lassen, glaube ich", sagte Edin Terzic bei "Sky", angesprochen auf das Statement des Nationalspielers. "Mats weiß das selbst, er darf da nicht runtergehen. Nicht in dieser Aktion und besonders nicht in dieser Spielminute. Ich sag, wenn wir in der 75., 80. sind - da können wir vielleicht das Risiko gehen." In der Situation wäre es womöglich besser gewesen, "dass wir das Tor schlucken und wenigstens zu elft weiterspielen. Wir haben ja in dieser Saison bewiesen, dass wir das Ergebnis nochmal drehen können."

Die Szene als Negativbeispiel

Für den 41-jährigen BVB-Coach war die Szene ein Beispiel dafür, wie genau sich eine Mannschaft im aufgerückten Zustand eben nicht positionieren sollte: "Die Restverteidigung muss immer so ausgelegt sein, dass wir nicht nur Zugriff haben, sondern dass wir sofort einen Zweikampf führen können. Wenn wir das Foul spielen müssen, dann nicht im Sechzehner, sondern auf Höhe der Mittellinie. Da holen wir uns Gelb ab, aber müssen nicht 100 Metern hinterhersprinten."

Terzic hat darin sogar ein grundlegendes Problem ausgemacht und findet, "wir grätschen heutzutage im deutschen Fußball viel zu sehr, dass wir nicht mehr ins Laufduell gehen." Die Innenverteidiger versuchten viel zu oft, "nochmal eine spektakuläre Rettungsaktion zu haben, anstatt das Laufduell aufzunehmen und den Gegner unter Druck zu setzen" - so wie es Hummels eben hätte tun müssen.

Dem Lob des Routiniers schloss er sich allerdings dennoch an. Nicht nur für die Leistung nach dem Platzverweis, sondern explizit auch für die Anfangsviertelstunde. "Bis zur Roten Karte", so Terzic, "waren wir die bessere Mannschaft."