"Gehört zu den größten Torwarttalenten": Hertha eist Ernst aus Bochum los

Hertha BSC erhöht die Schlagzahl bei der Personalplanung: Am Mittwoch wurde mit Torwart-Talent Tjark Ernst (19) der dritte Sommerneuzugang vorgestellt.

Nach Filip Uremovic und Jonjoe Kenny (am Dienstag verpflichtet), die jeweils ablösefrei in die Hauptstadt kommen, ist Tjark Ernst der dritte Neue im Hertha-Kader. Der Torhüter trainiert ab der neuen Saison mit den Profis, soll aber vor allem in den Regionalligaspielen der U 23 Spielpraxis sammeln.

"Tjark gehört zu den größten deutschen Torwarttalenten, deshalb freuen wir uns, dass wir ihn von der Perspektive bei Hertha BSC überzeugt haben", wird Berlins Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic zitiert. Auch Torwarttrainer Andreas Menger freut sich auf die Arbeit mit dem Neuzugang: "Tjark hat enormes Potenzial, das auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben ist. Aber er hat sich für unseren Verein entschieden. Gemeinsam werden wir hart arbeiten, um sein ganzes Potenzial zu entfalten."

Der 1,93 Meter große Torhüter stand zuletzt bei Bochums U 19 zwischen den Pfosten. In 23 Bundesliga-Partien für deren Nachwuchs kassierte der reaktionsschnelle Keeper nur neun Gegentore und hielt seinen Kasten 15-mal sauber. Bei den Profis des VfL stand Ernst, Sohn des ehemaligen Bundesliga-Schlussmanns Thomas, einmal im Kader.

Die Gespräche mit Andreas Menger, Ilja Hofstädt und Fredi Bobic haben meine Entscheidung maßgeblich beeinflusst. Tjark Ernst

Außerdem zählt der beidfüßige Youngster seit der U 15 zum Aufgebot der deutschen Auswahlteams. Für die deutsche U 19 bestritt Ernst bis dato drei Partien. "Ich möchte mich auf allen Ebenen weiterentwickeln - sportlich, aber auch persönlich mit dem Step raus von zu Hause", gesteht er: "Ich werde im Training Vollgas geben, um mich im Herrenbereich möglichst schnell zu etablieren." Spielpraxis stehe dabei an erster Stelle.

"Hertha BSC hat sich sehr früh um mich bemüht. Die Gespräche mit Andreas Menger, Ilja Hofstädt und Fredi Bobic haben meine Entscheidung maßgeblich beeinflusst", gibt Ernst offen zu.

Auch Kwasigroch rückt auf

Ernst ist nicht die einzige Änderung auf der Torhüter-Position: Ab der neuen Saison wird auch Robert Kwasigroch fest zum Lizenzspielerkader der Herthaner gehören, nachdem er bereits 2021/22 immer wieder mit den Profis trainiert hate. Der 17-Jährige, der seit 2017 verschiedene Juniorenteams der Alten Dame durchlaufen hat, unterzeichnete seinen ersten Profivertrag bis 2025. "Wir haben zwei talentierte Torhüter, für deren Entwicklung das Training bei der Bundesliga-Elf und die Einsätze in der U 23 kostbare Erfahrungen darstellen", kommentiert Menger.