Gehirnerschütterung befürchtet: Lübeck bangt um Klewin

Lange Zeit sah es danach aus, dass Lübeck in Saarbrücken als Sieger vom Feld gehen würde. Kurz vor Abpfiff musste der VfB doch noch das 1:1 hinnehmen - auch weil Philipp Klewin angeschlagen war.

Er war lange Zeit der Turm in der Abwehrschlacht des VfB Lübeck beim 1. FC Saarbrücken (1:1) am Dienstagabend. Philipp Klewin, der Torhüter der Norddeutschen, hielt bis in die Nachspielzeit alles, was auf seinen Kasten kam. Und riskierte dabei sogar Kopf und Kragen.

So auch in der dritten Minute der Nachspielzeit, als Klewin nach einem Zusammenprall mit Saarbrückens Uaferro zunächst am Boden liegenblieb. Nach einigen Minuten Behandlungszeit konnte der 30-Jährige aber weiterspielen. Am Gegentor in allerletzter Sekunde - einer traumhaft direkt verwandelten Ecke durch Saarbrückens Amine Naifi (90.+10) - war er dann aber machtlos.

Nach Abpfiff sackte Klewin dann zu Boden. Seine Mitspieler forderten eine Trage an, mit der der Keeper anschließend vom Platz gebracht wurde. "Das sieht nicht gut aus, in der Kabine herrschte eben gedrückte Stimmung", sagte Trainer Lukas Pfeiffer auf der Pressekonferenz nach der Partie. Laut Pfeiffer ist Klewin umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden. "Wir müssen jetzt die Daumen drücken", sagte der VfB-Coach.

VfB befürchtet "vermutlich eine Gehirnerschütterung und möglicherweise noch weitere Verletzungen"

Eine genaue Diagnose der Untersuchungen in der Klinik steht aber noch aus. Allerdings befürchtet der VfB auf seiner Website, dass Klewin bei dem Zusammenprall "vermutlich eine Gehirnerschütterung und möglicherweise noch weitere Verletzungen davongetragen" habe. Damit ist es mehr als fraglich, ob Klewin beim Heimspiel am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Halleschen FC zur Verfügung stehen wird.

Klewin, der in seiner Jugend bei Rot-Weiß Essen ausgebildet wurde, kam vor dieser Saison von Erzgebirge Aue zum Aufsteiger. Er stand in allen neun Partien bisher zwischen den Pfosten des VfB. Mit einem kicker-Notenschnitt von 2,81 ist er der nach Noten beste Akteur der Lübecker.