Gehfußball: Trendsport mit vielen Vorteilen

Tempo, Tackling, Technik - drei Begriffe, die eng mit dem Fußball zusammenhängen. Nun aber gibt es einen Trend, der auf zwei davon gänzlich verzichtet: Walking Football.

Fußball ist der mit Abstand beliebteste Sport in Deutschland, nur ist es auch ein körperlich anstrengender Sport. Es kommt recht oft vor, dass es für viele zu früh vorbei ist mit dem Kämpfen, Kratzen und Beißen, weil die eigene Gesundheit nicht mehr so recht mitzieht will. Inzwischen aber gibt es eine vielversprechende Alternative: Gehfußball.

2011 wurde Gehfußball, wie könnte es auch anders sein, in England erfunden - und erfreut sich seitdem zunehmender Beliebtheit. In Deutschland wird er mittlerweile auch gespielt, während die FIFA Walking Football als eigene Sportart anerkannt hat.

Noch keine einheitliches Regelwerk

Ein einheitliches Regelwerk, das weltweit gilt, existiert bislang noch nicht. In den verschiedenen Ländern gibt es auch im Hinblick auf die erwünschte Inklusion verschiedene Herangehensweisen, doch auch den Versuch, die Regeln zu vereinheitlichen.

Oberste und überall gültige Regel des Spiels ist: Laufen oder Rennen ist untersagt, egal ob mit oder ohne Ball. Ein Fuß muss immer auf dem Boden sein. Außerdem darf der Ball nicht über Hüfthöhe gespielt werden, Kopfbälle sind tabu, Grätschen nicht erlaubt, ebenso intensiver Körperkontakt.

Von Freistößen und "fliegenden Wechseln"

Zuwiderhandlungen werden mit Freistößen geahndet. Wenn ein Spieler dreimal binnen eines Spiels gegen das Laufverbot verstößt, muss er auf die Strafbank. Eckbälle müssen nicht zwingend vom Eckstoßpunkt ausgeführt werden, vielmehr steht es den Spielern frei, jeden Punkt der Torlinie zu nutzen. Einzige Bedingung: Der Eckball muss mindestens drei Meter vom Tor entfernt ausgeführt werden.

Abseits gibt es nicht, dafür sind "fliegende Wechsel" gestattet. Das Spielfeld fällt mit 42x21 Metern kleiner aus als beim regulären Fußball, ebenso die Tore, die drei Meter breit und ein Meter hoch sind.

Sechs-gegen-Sechs oder Fünf-gegen-Fünf

Rasant geht's auch beim Gehfußball zur Sache, hier ein Bild vom "Welsh National Walking Football Championship 2021". imago images/Cover-Images

Noch nicht vereinheitlicht ist indes die Anzahl der Spieler in einer Mannschaft oder die Spieldauer. Im Regelfall wird sechs gegen sechs gespielt, das ist aber nicht zwingend der Fall. Fünf gegen fünf ohne Torwart ist auch möglich. Bei dieser Variante ist das Betreten des Strafraums vor den Toren untersagt und Tore können nur erzielt werden, wenn sich das angreifende Team in der gegnerischen Hälfte befindet. Bei Sechs-gegen-Sechs dürfen sich die Torhüter frei in den Strafräumen bewegen und Tore können von überall erzielt werden.

Die Spieldauer beträgt in Deutschland im Normalfall 60 Minuten - vier Viertel über je 15 Minuten; in England gibt es teilweise auch zwei Halbzeiten mit je 20 Minuten. Da merkt man schnell, dass es sich noch um eine sehr junge Sportart handelt.

Auf die Technik kommt es an

Der Schlüssel zum Erfolg ist also präzises Passspiel und eine gute Ballbehandlung - es kommt auf die Technik an, wobei permanentes sowie sehr schnelles Gehen auch sehr wichtig ist.

Auch beim Gehfußball geht es ums Gewinnen, aber das steht nicht zwingend im Vordergrund, vielmehr geht es um den Spaß am Spiel, Bewegung und darum, etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Der Sport bietet sich prima für Neu- und Wiedereinsteiger mit körperlichen Einschränkungen an.

Der große Vorteil ist die Inklusion, denn Walking Football schafft es durch das entschleunigte Tempo, dass auch Menschen, die aufgrund ihrer Gesundheit oder körperlicher Einschränkungen den Fußball nach herkömmlichen Regeln nicht mehr ausüben dürfen oder können, weiterhin Fußball spielen können. Außerdem gibt es vielerorts keine Geschlechtertrennung, gemischte Teams aus Männern und Frauen sind durchaus erlaubt.

Gerade für ältere Menschen ist der Gehfußball also eine tolle Alternative - und die erfreut sich auch immer größerer Beliebtheit. Bundesweit haben zahlreiche Vereine Gehfußball-Abteilungen gegründet, auch Bundesliga-Klubs wie Werder Bremen, Bayer 04 Leverkusen der VfL Wolfsburg oder Schalke 04.