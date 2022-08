Geherin Feige holt Bronze über 20 Kilometer - Kopp mit Saisonbestzeit Neunter

Geherin Saskia Feige hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften über 20 Kilometer die Bronzemedaille gewonnen. Bei den Männern hat Sebastian Kopp den neunten Platz belegt.

Die 24-Jährige aus Leipzig musste sich am Samstag im verregneten München nach 1:29:25 Stunden und persönlicher Bestzeit nur der Griechin Antigoni Ntrismpioti und der Polin Katarzyna Zdzieblo geschlagen geben. Für Ntrismpioti war es in 1:29:03 Stunden nach dem Erfolg über 35 Kilometer der zweite Sieg bei diesen Titelkämpfen.

Bei der EM vor vier Jahren war die dreimalige deutsche Meisterin Feige noch auf Platz 16 ins Ziel gekommen. Diesmal gewann sie die erste deutsche Medaille in dieser Disziplin seit Bronze von Melanie Seeger im Jahr 2010. "Es fühlt sich wahnsinnig an. Ich bin super, super glücklich mit Bronze. Das ist mehr, als ich erwartet habe", sagte Feige in der ARD und schwärmte von der Stimmung in der Innenstadt: "Ich habe jeden Meter meinen Namen gehört." Für die deutschen Geher ist es nach Silber durch Christopher Linke über 35 Kilometer die zweite Medaille bei dieser EM.

Köpp freut sich über Rang neun

Vor Feige hatte bei den Männern der Berliner Olympia-Teilnehmer Leo Köpp über Platz neun gejubelt: "Das sind Freudentränen. Ich bin richtig happy. Das ist phänomenal. Das hat richtig Spaß gemacht auf Heim-Terrain", sagte der 24-Jährige nach seiner Saisonbestleistung von 1:21:36 Stunden. Europameister wurde am Samstag wie vor vier Jahren in Berlin der Spanier Álvaro Martín, der für die Strecke 1:19:11 Stunden benötigte. Er gewann vor dem schwedischen WM-Dritten Perseus Karlström. Bronze ging an den Spanier Diego García, der vor vier Jahren Zweiter war.