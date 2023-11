"Gehen davon aus, dass er länger ausfällt": Wimmer am Sprunggelenk verletzt

Beim Erfolg im DFB-Pokal gegen RB Leipzig gehörte Patrick Wimmer schon nicht mehr zum Wolfsburger Aufgebot. Wahrscheinlich muss Niko Kovac noch länger auf den Außenspieler verzichten.

"Er ist nicht in der Lage zu spielen", hatte Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Wolfsburger Pokalspiel gegen Leipzig über Patrick Wimmer gesagt. Nach dem überraschenden Erfolg gegen den Titelverteidiger (1:0) gewährte der Trainer dann tiefere Einblicke. "Es ist so, dass er morgen nach Österreich zur Untersuchung fliegen wird. Erst dann wissen wir genau, was gemacht werden muss. Wir gehen davon aus, dass er jetzt länger ausfallen wird", so der 52-Jährige.

Wimmer hatte sich am Samstag beim Gastspiel in Augsburg verletzt und musste bereits nach 52 Minuten angeschlagen vom Platz. Allerdings resultierte die Verletzung nicht aus dem Tritt von Mads Pedersen, der für das grobe Foulspiel zu Unrecht nur die Gelbe Karte gesehen hatte.

Die Frage ist nur, wie viel und ob irgendwas operativ gemacht werden muss. Niko Kovac

Dies bestätigt auch die Stelle der Verletzung. Denn beim Österreicher ist das rechte Sprunggelenk betroffen und nicht das linke, das Pedersen getroffen hatte.

Ob Wimmer operiert wird, ist derweil noch offen. "Die Frage ist nur, wie viel und ob irgendwas operativ gemacht werden muss. Das werden wir morgen wissen. Ich wünsche es ihm nicht, aber sollte es so sein, wird er sicherlich einige Zeit ausfallen", erklärte Kovac.

Wimmer läuft derzeit mit Geh-Hilfen und einem Spezialschuh

Der 22-Jährige, der aktuell mit Geh-Hilfen und einem Spezialschuh läuft, kam in dieser Saison in sechs Bundesligaspielen (kicker-Notenschnitt: 3,88) und in der 1. Runde des DFB-Pokals zum Einsatz. Einen Scorerpunkt verbuchte der Offensivspieler dabei nicht.