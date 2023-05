Gehen bei den Arizona Coyotes die Lichter aus?

Steht die NHL vor dem Umzug eines ihrer 32 Klubs? Nach einem negativ ausgefallenen Abstimmungsergebnis in der Stadt Tempe im Großraum Phoenix stehen die Arizona Coyotes auf Sicht ohne NHL-reife Arena da.

Haben die Coyotes bereits ihr letzten Spiel in Arizona gespiet? IMAGO/USA TODAY Network

In der vergangenen Nacht (MEZ) votierten die Wähler der Stadt Tempe gegen drei unterschiedliche Pläne für einen Freizeitkomplex in ihrer Stadt, der als Zentrum auch eine neue Multifunktionsarena als Heimstätte der Coyotes vorgesehen hätte. Mit knapp über 55 Prozent gegen das Projekt fielen die Ergebnisse relativ knapp aus, was jedoch nichts daran ändert, dass die Pläne damit abgeschmettert wurden.

Übergangsweise waren die Coyotes zur Saison 2022/23 aus Glendale in die gerade einmal 5.000 Zuschauer fassende renovierte Mullett Arena der Arizona State University gezogen. Es sollte eine Übergangslösung für ein paar Jahre werden, bis das neue Projekt in Tempe abgeschlossen ist. Doch daraus wird nun nichts, die Zukunft der Coyotes in Arizona ist ungewisser denn je.

Die Klubbosse und die NHL selbst äußerten großes Bedauern über die Entscheidung, die nach vielen Jahren mit Insolvenz, wechselnden Eignern und Streit um die Nutzung der letzten Arena in Glendale nun das Ende der Coyotes in Arizona bedeuten könnte. Ein Umzug noch in diesem Sommer erscheint nicht unwahrscheinlich. Salt Lake City, Houston, Kansas City und Portland gelten im Fall der Fälle wohl die heißesten Kandidaten.