Gehen Baumgart die Sechser aus?

Wirklich glücklich war beim 1. FC Köln niemand mit dieser Abstellungsphase. Kein Wunder, nachdem nacheinander mit Dejan Ljubicic, Mathias Olesen und Eric Martel drei gelernte Sechser mit unterschiedlichen Blessuren ausgewechselt werden mussten.

Ljubicic konnte mittlerweile Entwarnung geben, er stand am Dienstag schon wieder im Kader der ÖFB-Auswahl, kam allerdings ebenso wie Florian Kainz beim 3:1-Erfolg der Österreicher gegen Schweden nicht zum Einsatz.

Olesen fällt zwei bis drei Wochen aus

Olesen, den Luxemburger, erwischte es schlimmer. Beim 3:1-Sieg gegen Island stand er in der Startformation, musste allerdings nach 64 Minuten raus. "Er wird uns zwei bis drei Wochen fehlen", so FC-Coach Steffen Baumgart. Immerhin blieb dem vielseitigen Mittelfeldspieler das 0:9-Debakel gegen Portugal erspart.

Noch keine exakte Diagnose wurde bei Eric Martel veröffentlicht, der Kapitän der deutschen U 21 musste beim Sieg gegen den Kosovo wegen einer Reizung der Achillessehne vorzeitig vom Platz.

Fallen Ljubicic und Martel aus, muss Baumgart zaubern

Vorfälle, die Steffen Baumgarts Laune nicht gerade verbessern. Die Doppelsechs mit Martel und Ljubicic ist zentraler Bestandteil aller Überlegungen in der Vorbereitung auf ein Spiel. Fehlt einer von beiden, bedeutet dies eine Schwächung. Müssen beide ersetzt werden, sind Zauberfähigkeiten vonnöten, um eine stabile und nach vorne denkende Zentrale einzurichten.

Selke und Chabot sind wieder dabei

Denn Neuzugang Jakob Christensen aus Dänemark konnte sich bislang noch nicht an das schnellere Spiel in der Bundesliga gewöhnen, er ist eher der Typ, der sich dem Druck entziehen und einen Ball in den eigenen Reihen halten will, deshalb im Zweifelsfall zurückspielt - für den Trainer aber ist dies immer nur eine Notlösung. Er drängt darauf, dass (nicht nur) die Sechser eine gute Vororientierung in Richtung gegnerisches Tor entwickeln, den Pass in der Bewegung verarbeiten und möglichst schnell Tiefe suchen, also nach vorne spielen, um hinter die letzte Kette des Gegners zu kommen. Von dort wird dann im Idealfall geflankt und sollte es am Samstag gegen die TSG Hoffenheim funktionieren, dann dürfte der zuletzt wegen einer muskulären Komplikation pausierende Davie Selke wieder der Zielspieler im gegnerischen Strafraum sein. Er trainierte in dieser Woche normal mit dem Team, weil es auch bei Jeff Chabot, der in Frankfurt angeschlagen raus musste, gut aussieht, dürften diese beiden Schlüsselspieler gegen die TSG Hoffenheim von Beginn an dabei sein.