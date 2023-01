Geheimniskrämer Xabi Alonso

Vor dem Wiederauftakt am Sonntag in Mönchengladbach schließt Xabi Alonso die Türen in Leverkusen. Am Montag arbeitete die Werkself zum letzten Mal in dieser Woche öffentlich. Bis zur Partie im Borussia-Park setzt der Spanier nur noch auf Geheimtraining. Die Frage ist: Warum?

Xabi Alonso wird immer mehr zum Geheimniskrämer. Die Eindrücke aus dem letzten Testspiel gegen den FC Kopenhagen, das Bayer 04 am Sonntag verdient, aber glanzlos 1:0 gewann, werden die letzten mit Aussagekraft gewesen sein bis zur Bundesliga-Partie in Mönchengladbach am Sonntag.

Denn die Einheit am Montag, bei der Fans und Journalisten noch zugelassen waren, diente nur dazu, dass die Akteure, die die gegen den dänischen Champions-League-Starter nur kurz oder gar nicht eingesetzt wurden, den fehlenden Belastungsreiz vom Sonntag nachholen konnten. So bestritten diese ein internes Testspiel über 2 x 30 Minuten gegen die eigene U 19 (5:0). Tiefschürfende Erkenntnisse ließen sich daraus natürlich keine ableiten.

So früh wie Xabi Alonso hat schon seit Jahren kein Trainer mehr in Leverkusen die Schotten vor einem Pflichtspiel dichtgemacht. Nach dem freien Dienstag folgen gleich vier Tage mit nichtöffentlichem Training. Was auf den ersten Blick darauf schließen ließe, dass der Spanier die erhöhte Notwendigkeit erkannt hätte, im taktischen Bereich noch intensiv arbeiten zu müssen. Allerdings hatte der Trainer nach dem Kopenhagen-Test bezüglich der Wintervorbereitung auch erklärt: "Die Phase war zu lang."

Auch wenn aufgrund der Leistung gegen die Dänen durchaus Verbesserungsbedarf vorhanden ist, dürfte dies also nicht die Motivation sein. So müsste man vermuten, dass Xabi Alonso für das Gladbach-Spiel doch eine andere Systemvariante als das zuletzt in der Liga und auch in der Generalprobe gegen die Dänen praktizierte 3-4-3 tiefer einstudieren möchte, ohne den Gladbacher Spionen die Möglichkeit zu geben, darüber Erkenntnisse zu gewinnen. Doch auch damit ist eher nicht zu rechnen.

Völlig ungewöhnliche Maßnahme

Und nur um Standardsituationen zu üben, wäre es jedenfalls nicht nötig, die Bayer-Profis in der kompletten Vorbereitung auf das Gladbach-Spiel von den Blicken der Öffentlichkeit wegzusperren. Eine Maßnahme, die in dieser Form in einer nicht-englischen Woche völlig ungewöhnlich ist.

Bislang machte Xabi Alonso meist an den beiden Tagen vor einem Pflichtspiel dicht. Es heißt, die Anspannung vor dem richtungsweisenden Spiel in Gladbach sei speziell beim Trainer extrem hoch. Ist das aber der alleinige Grund?

Podest ist gesperrt

Vielmehr passt die Vorgabe hingegen ins Bild, wie der Spanier, der einst beim FC Liverpool, Real Madrid und Bayern München spielte, gerne arbeitet. Eher zurückgezogen, die Einblicke reduzierend. So wurde zuletzt auf Wunsch des 41-Jährigen das Podest, von dem man aus mehr als drei Metern Höhe die Einheiten auf den Trainingsplätzen mit guter Übersicht verfolgen kann, anders als am Montag bei bestimmten Einheiten für Fans und Journalisten gesperrt. Mit der Begründung, dass Xabi Alonso keine Videoaufnahmen aus dieser Perspektive zulassen möchte. Den Effekt dieser Maßnahme darf man angesichts des von außen gut einsehbaren Trainingsplatzes zumindest hinterfragen.

So passt die Anordnung der geheimen Trainingswoche ins Bild. Belässt es Xabi Alonso doch oft auch gerne bei Allgemeinplätzen, wenn es um die Einordnung der Auftritte der Werkself geht. Am Sonntag in Mönchengladbach wird sich zeigen, ob die Maßgaben des Trainers zumindest im Spiel effektive Spuren hinterlassen.