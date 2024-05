"Gehe rein und die Spieler brüllen sich an": Sturms Schlüsselmoment in der Pause

Der SK Sturm Graz darf sich nach dem 2:1-Erfolg gegen Rapid zum siebenten Mal österreichsicher Cupsieger nennen. Als Schlüsselmoment machte Trainer Christian Ilzer die interne Aufarbeitung der ersten Halbzeit aus.

Es war trotz einer großteils ausgeglichenen ersten Halbzeit letztlich nicht ganz unverdient, dass der SK Rapid im ÖFB-Cupfinale gegen Sturm Graz mit einer 1:0-Führung in die Pause ging. Die Hütteldorfer präsentierten sich - von ihrem frenetischen Anhang angestachelt - in den ersten 45 Minuten enorm giftig und kauften dem Favoriten aus der Steiermark mit ihrer enormen Präsenz in den Zweikämpfen den Schneid ab. Auch Sturms Trainer Christian Ilzer sprach nach der Partie aufgrund Rapids "großer Energie" von einer "verdienten Pausenführung" der Wiener.

Wer angesichts der kräfteraubender Partie in Salzburg (2:2) auch in Hälfte zwei mit einer müden Sturm-Elf gerechnet hatte, wurde umgehend eines Besseren belehrt. Mit Wiederbeginn war plötzlich sämtliche Lethargie aus dem Spiel der Grazer verfolgen, die Belohnung in Form des Ausgleichs folgte bereits nach fünf Minuten. Für Ilzer angesichts der Szenen kurz zuvor keine große Überraschung. "In der Pause ist etwas passiert in der Kabine. Ich gehe rein und die Spieler brüllen sich an." Dies sei mit einer so großen Energie passiert, "da brauche ich als Trainer nichts mehr beizutragen".

Ilzer: "Das zeichnet eine Mannschaft aus"

Die Herausforderung, besagte Energie nach der feurigen Pausenanalyse auch auf den Platz zu bringen, habe seine Team anschließend gut gemeistert. "Das zeichnet einfach eine Mannschaft aus, die sich gefunden hat. Und die mittlerweile viel Erfahrung hat und es auch versteht, Spiele zu drehen." Jeder Einzelne seiner Spieler sei ein "Riesen-Winnertyp", lobte Ilzer.

"Wir atmen zusammen", beschrieb Jon Gorenc Stankovic, der Sturm als Kapitän auf Spielfeld geführt hatte, den Teamgeister der Mannschaft. "Jede Sekunde, die wir miteinander verbringen, ist top, Ich bin richtig stolz auf uns alle." Obwohl sich der Slowene über den neuerlichen Cupsieg naturgemäß überglücklich zeigte, war er mit der spielerischen Leistung seiner Mannschaft nicht hundertprozentig zufrieden. "Es war ein Finalspiel, nicht schön anzuschauen. Aber am Ende zählt der Sieg."

Ilzer sieht Sturm als "verdienten Sieger"

Dieser kam - wie bei Sturm so oft in dieser Saison - durch zwei Standardtore zustande. Zunächst bugsierte Rapid-Innenverteidiger Leopold Querfeld das Leder nach einem Eckball über die eigene Linie, der Siegtreffer von Tomi Horvat resultierte aus einem Einwurf. "Wir waren im Standardspiel die Besseren. Wir waren im Spiel die Besseren. Und wir sind auch aufgrund des Weges, den wir in der heurigen Saison im Cup gehabt haben, genauso wie im letzten Jahr der verdiente Sieger", meinte Ilzer.

Während Rapid auf dem Weg ins Finale gegen keinen Erstligisten antreten musste, setzte sich Sturm unter anderem gegen die Wiener Austria (2:0) und Red Bull Salzburg (4:3) durch. An den drei restlichen Liga-Spieltagen werden die Grazer versuchen, dem Krösus aus der Mozartstadt auch den zweiten nationalen Titel zu entreißen. "Wir haben jetzt drei Finalspiele, so wie heute. Wir werden alles dafür tun, dass wir jedes Spiel gewinnen", kündigte Gorenc Stankovic an. "Wir versuchen es wirklich, das zu schaffen."

Für die Schwarz-Weißen, die aktuell drei Punkte vor Salzburg liegen, geht es am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Hartberg (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) weiter. Aufgrund des Double-Traums werden die ganz großen Feierlichkeiten in Graz noch etwas auf sich warten lassen. Ilzer: "Der einzige Unterschied zum letzten Jahr ist, dass wir definitiv nicht so energisch feiern werden wie im letzten Jahr, sondern das erst auf den 20. Mai hinauszögern. Aber dort werden wir dann so richtig abgehen."