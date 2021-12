Gehaltsverzicht beim BVB vorerst wohl doch kein Thema

Bereits zweimal konnte der BVB seine Profis zu einem Gehaltsverzicht bewegen, ein dritter Anlauf ist wohl vorerst doch kein Thema.

Die "Ruhr Nachrichten" hatten berichtet, dass Dortmund seine Spieler von einem erneuten Gehaltsverzicht überzeugen wolle. Bestrebungen dieser Art soll es aber nach kicker-Informationen doch nicht geben. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sagte am Mittwoch dem SID: "Es hat bisher nicht ein Gespräch in diese Richtung gegeben."

Bisher haben die Spieler in der Vorsaison auf 8,25 Millionen Euro an Gehalt verzichtet, im Spieljahr 2019/20 auf fünf Millionen Euro. Ein erneuter Gehaltsverzicht sei trotz der neuen Zuschauerbeschränkungen derzeit nicht geplant, sagte Watzke im Dezember, hielt sich aber die Möglichkeit offen, bei einer länger andauernden vierten Welle die Gespräche mit den Profis darüber wieder aufzunehmen. Auch die Großverdiener im Management des Bundesligisten haben bereits auf Gehalt verzichtet.

Vor dem endgültigen Beschluss der Zuschauerreduzierung hatte Watzke angekündigt, dass Corona den BVB nicht umschmeißen werde, "aber es fügt uns die eine oder andere Wunde zu". Entlassungen oder eine Umstellung auf Kurzarbeit soll es dennoch auch in Zukunft nicht geben. "Wir haben das bis jetzt sehr gut durchgehalten", sagte Watzke und versprach: "Das werden wir auch weiterhin schaffen."

Mit voller Auslastung in der Rückrunde kalkuliert

Seit dem 28. Dezember ist Spitzensport in Deutschland wegen der Corona-Maßnahmen allerdings kaum noch mit Zuschauern möglich, bereits zuvor war die Kapazität auf 15.000 begrenzt worden. Pro Heimspiel im leeren Stadion soll der BVB bis zu vier Millionen Euro an Einnahmen verlieren. In seiner ursprünglichen Kalkulation hatte die Dortmunder Geschäftsführung ab der Rückrunde, also von Januar an, mit einer weitgehend vollen Auslastung gerechnet und für das Geschäftsjahr nur noch ein Minus von zehn bis 15 Millionen Euro eingeplant. Dieses selbst gesteckte Ziel ist schon jetzt in weite Ferne gerückt.

Die Borussia Dortmund KGaA hatte im zurückliegenden Geschäftsjahr 2020/21 wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen in der Pandemie einen Verlust von über 72 Millionen Euro verbucht.

