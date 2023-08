Gehaltsverzicht als Transfer-Hilfe? Barça verlängert mit ter Stegen

Marc-André ter Stegen (31) arbeitet mit der am Freitagmittag verkündeten Vertragsverlängerung an seinem Legenden-Status in Barcelona. Auch auf die aktuelle Transferperiode soll die Unterschrift Einfluss haben.

Gut möglich, dass am Ende der Karriere von Marc-André ter Stegen nur zwei Vereine in der Vita des Nationalkeepers stehen. Der ehemalige Gladbacher hat seinen Vertrag beim FC Barcelona vorzeitig bis 30. Juni 2028 verlängert - samt einer Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro.

Letztmals hatte er im Oktober 2020 seine Unterschrift unter ein bis Sommer 2025 datiertes Arbeitspapier gesetzt. Mit dem amtierenden spanischen Meister liefen seit Wochen Gespräche über eine abermalige Ausweitung des Vertrags - nach einem jüngsten Treffen mit Sportchef Mateu Alemany und dessen Nachfolger Deco nun mit "Folgen".

Ter Stegen, bislang mit 379 Pflichtspielen für die Blaugrana, stellt die Weichen für ein potenzielles Karriereende in Barcelona. Mit einer überragenden Saison 2022/23 hatte sich der deutsche Nationaltorhüter (34 A-Länderspiele) die Verlängerung nach Ansicht der Verantwortlichen redlich verdient. Sein Standing innerhalb der Mannschaft unterstreicht der Umstand, dass ter Stegen vor der Saison bei der teaminternen Wahl zum neuen Vizekapitän hinter Sergi Roberto bestimmt wurde.

Zwei Rekorde nur knapp verpasst - Wunschspieler Joao Cancelo

In der vergangenen Meistersaison überragte ter Stegen, erhielt auch erstmals die Trofeo Zamora für den Keeper mit den wenigsten Gegentoren in La Liga. Die historischen Rekorde für den niedrigsten Gegentor-Schnitt und die meisten weißen Westen in einer Saison verpasste ter Stegen nur ganz knapp. In den ersten beiden Saisonspielen blieb er nun erneut ohne jeden Gegentreffer.

Der bei Fans und Mitspielern beliebte Keeper soll nach Informationen der "Marca" mit seiner Vertragsunterschrift auch dem Verein einen großen Gefallen getan haben. Ter Stegen soll in seinem neuen Fünfjahresvertrag in den ersten beiden Jahren auf viel Geld verzichten - das er bei Erfüllen des Kontrakts dann gegen Ende der Vertragslaufzeit bekäme. Hintergrund: Die Gehaltskürzung verschaffe Barça mit Blick auf das Financial Fairplay mehr Spielraum, um noch in diesem Sommer neue Spieler verpflichten zu können.

Ganz oben auf der Liste: Joao Cancelo. Die ehemalige Bayern-Leihgabe ist auf der Problemposition Barcelonas hinten rechts die absolute Wunschlösung von Trainer Xavi. Mit einer baldigen Einigung wird gerechnet.