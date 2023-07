Gegner zu effizient: Krawietz/Pütz verpassen Finaleinzug in Wimbledon

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben den Einzug in das Finale des Herrendoppels verpasst. Gegen das spanisch-argentinische Duo Marcel Granollers/Horacio Zeballos unterlagen sie 4:6, 3:6.

Damit müssen Krawietz und Pütz, die seit Beginn des Jahres zusammen auf der Tour unterwegs sind, weiter auf den ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel warten. Der Halbfinal-Einzug beim Rasen-Klassiker war immerhin der bislang größte gemeinsame Erfolg nach dem Viertelfinal-Einzug bei den vorangegangenen French Open.

Der erste Satz begann aus deutscher Sicht auf dem gut besetzten Court 1 denkbar schlecht. Sie zeigten sich ungewöhnlich nervös. Gleich das ersten Aufschlagspiel des Satzes gaben Krawietz/Pütz an ihre Kontrahenten ab, letztlich ausschlaggebend dafür war ein Doppelfehler von Pütz. Danach gaben sich beide Doppel-Paare keine Blöße bei eigenem Aufschlag, ergo ging der erste Satz nach 36 Minuten mit 6:4 an das spanisch-argentinische Duo Granollers/Zeballos.

Im zweiten Durchgang steigerten sich Krawietz und Pütz zwar. Doch beim Service der Gegner hatte das deutsche Duo nach wie vor keine Chance und erspielte sich im gesamten Spielverlauf keinen Breakball. Stattdessen verlor Pütz zum 3:4 erneut sein Service, wenig später war der Traum vom Finale für das deutsche Davis-Cup-Doppel vorbei. Am Ende scheiterten Krawietz/Pütz auch an der gnadenlosen Effizienz ihrer Gegner. Alle der drei Breakbälle konnten Granollers und Zeballos nutzen.

Historischer Titel bleibt aus

Damit bleibt es dabei, dass weiterhin kein rein deutsches Herrendoppel in Wimbledon triumphieren konnte. Lediglich als einzelner Teil eines Gespanns gelang ein deutscher Titel. Zuletzt schaffte dies 2010 Philipp Petzschner an der Seite vom Österreicher Jürgen Melzer, davor Michael Stich 1992 an der Seite des US-Amerikaners John McEnroe.

Durch die Niederlage verpasst Krawietz Grand-Slam-Titel Nummer drei. An der Seite von Andreas Mies konnte er 2019 und 2020 die French Open gewonnen. An selber Stelle konnte auch Pütz seinen ersten und bislang einzigen Major-Titel feiern. An der Seite der Japanerin Miyu Kato gelang ihm der Erfolg im Mixed-Doppel.