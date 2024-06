Gegner, Spielorte, Termine: So geht es für Deutschland jetzt weiter

Die deutsche Nationalelf beendet die Gruppenphase auf Platz eins. So sieht nun der Turnierbaum für die K.-o.-Runde aus.

Lange sah es so aus, als sollte Deutschland nur auf Gruppenplatz zwei einlaufen. Durch den späten Ausgleich von Niclas Füllkrug im Spiel gegen die Schweiz rettete das DFB-Team aber doch noch den Gruppensieg. Ohne diesen Treffer hätte der DFB-Elf im Achtelfinale der Zweite der Gruppe B - vermutlich Titelverteidiger Italien - gedroht. Stattdessen wird der Turnierbaum nun anders aussehen. Die verbleibenden Austragungsorte und Termine für die restlichen DFB-Spiele stehen jedenfalls fest. So sieht der Weg zum Titel aus:

Achtelfinale

Ihr erstes K.-o.-Spiel bestreitet die deutsche Elf definitiv am 29. Juni um 21 Uhr in Dortmund. Der Gegner wird am Dienstagabend ab 21 Uhr ermittelt. Deutschland trifft auf den Zweitplatzierten der Gruppe C. Momentan könnten noch alle vier Mannschaften - England, Dänemark, Slowenien und Serbien - diesen Platz einnehmen.

Der vermeintlich stärkste Gegner England würde auf die DFB-Elf warten,

... wenn die Three Lions ihr Spiel gegen Slowenien verlieren und Dänemark nicht gegen Serbien gewinnt oder

... wenn das Spiel zwischen England gegen Slowenien mit einem Remis endet und Dänemark gegen Serbien gewinnt.

Weiterer Turnierverlauf

Würde Deutschland sich gegen den Zweiten der Gruppe C durchsetzen, fände das Viertelfinale am 5. Juli um 18 Uhr in Stuttgart statt. Als Gegner könnte Spanien warten. Die Furia Roja steht bereits als Sieger der Gruppe B fest und trifft in ihrem Achtelfinale auf einen Gruppendritten der Gruppen A, D, E oder F. Somit wäre theoretisch auch ein erneutes Aufeinandertreffen mit Ungarn möglich, das sich in letzter Minute noch den dritten Gruppenplatz sicherte.

Im Erfolgsfall würde das deutsche Halbfinale am 9. Juli um 21 Uhr in München stattfinden. Mögliche Gegner wären Portugal, das bereits als Sieger der Gruppe F feststeht, der Zweite der Gruppe D (Niederlande, Frankreich oder Österreich), der Zweite der Gruppe E (Rumänien, Slowakei, Belgien oder die Ukraine) oder ein Gruppendritter. Auf die Schweiz kann Deutschland erst wieder im Finale treffen.