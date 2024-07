Gegner für Ulm und Hamburg stehen fest

Wie auch im Vorjahr werden ratiopharm Ulm und die Veolia Towers Hamburg die BBL im Eurocup vertreten. Anfang Juli wurden nun die Gruppen für die kommende Saison ausgelost.

Am Modus wurde im Eurocup nichts verändert, es treten in der Gruppenphase erneut je zehn Teams in Hin- und Rückspiel an. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe erreichen direkt das Viertelfinale, die Plätze drei bis sechs spielen in einer zusätzlichen K.o.-Runde die weiteren Viertelfinalisten aus. In der Gruppenphase wird es erneut 18 Spieltage geben.

Ulm landete als Team aus dem vierten Pot in Gruppe A, die Towers wurden als 9-Seed einsortiert und bekamen folgerichtig eine deutlich schwerere Gruppe. Der erste Spieltag ist für den 24./25. September angesetzt.

rar

Die Gruppen im Eurocup 2024/25