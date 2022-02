Gegner 2006 absichtlich verletzt? Rooney droht späte Strafe

Für die Auswahl seiner Stollen bei einem Premier-League-Spiel 2006 könnte Wayne Rooney nachträglich noch bestraft werden.

Schwerer Stand beim Fast-Meister: Wayne Rooney im April 2006 während der 0:3-Niederlage gegen Chelsea an der Stamford Bridge. imago images

Bis zum Ende seiner Profikarriere habe er immer "die alten Plastikstollen mit der Metallspitze" getragen. Doch als er im April 2006 mit Verfolger Manchester United beim Tabellenführer FC Chelsea antrat, hatte sich Wayne Rooney mal etwas anderes überlegt.

"Wir wussten, wenn Chelsea an dem Tag gewinnt, sind sie Meister", sagte Rooney am Wochenende der "Daily Mail". Und weil ihm von Beginn an klar gewesen sei, "dass sie dieses Spiel gewinnen würden, weil sie damals einfach eine bessere Mannschaft waren", habe er seine Stollen ausnahmsweise gewechselt.

"Ich wollte versuchen, jemandem wehzutun, jemanden zu verletzen"

"Ich habe sie gegen große, lange aus Metall getauscht - die maximale Länge, die man haben konnte -, weil ich versuchen wollte, jemandem wehzutun, jemanden zu verletzen", so Rooney weiter. "Die Stollen waren legal, aber wenn es zu einem Zweikampf kommen würde, wollte ich einfach richtig reingehen. Und das habe ich dann auch gemacht."

Am Ende - Chelsea hatte 3:0 gewonnen und war Meister - war sein fragwürdiges Vorhaben erfolgreich: "John Terry hat das Stadion auf Krücken verlassen. Ich habe in seinem Fuß ein Loch hinterlassen", erinnert sich Rooney, damals 20, heute 36 Jahre alt. "Deswegen habe ich nach dem Spiel mein Trikot für ihn signiert - und es ihm ein paar Wochen danach geschickt und ihn darum gebeten, mir meinen Stollen zurückzugeben."

Keane wurde 2002 nachträglich belangt, doch die Umstände waren andere

Für den englischen Fußballverband ist das alles auch fast 16 Jahre später kein Spaß. Englischen Medienberichten zufolge hat sie Rooney, aktuell Trainer des Zweitligisten Derby County, um eine Stellungnahme zu den Interview-Aussagen gebeten. Womöglich muss Englands Rekordtorschütze späte Konsequenzen fürchten.

2002 war Roy Keane nachträglich aufs Neue gesperrt worden, weil er in seiner Biografie geschrieben hatte, ManCity-Profi Alf Inge Haaland - Vater von Erling - bewusst verletzt zu haben. Die Umstände waren damals allerdings gänzlich anders als bei Rooney: Das betroffene Spiel war erst ein Jahr her, Keane weiter aktiv, und Haaland musste infolge der erlittenen Verletzung seine Karriere beenden.

Für Rooney ging die Sache 2006 anders aus: Kurz vor Schluss brach er sich selbst den Mittelfuß.