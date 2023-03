Gegenwind für MSV-Boss Wald: Sandrock kandidiert und baut auf Sarpei

Am Sonntag ist Duisburg zu Gast in Oldenburg und will den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. In drei Wochen geht es dann beim MSV nicht um Punkte. Die Jahreshauptversammlung steht an. Und Vereinsboss Ingo Wald hat einen Gegenkandidaten.

Kandidieren für den MSV-Vorsitz: Amtsinhaber Ingo Wald (li.) und Helmut Sandrock. imago images/Jan Huebner