"Gegenseitig die Meinung gesagt": Klos spricht Klartext

Spielerisch war der Auftritt der Arminia am Sonntagnachmittag kein schlechter, doch ergebnistechnisch stimmte es erneut nicht. Die Ostwestfalen befinden sich in einer prekären Situation.

Drei Spiele in Folge verloren und mittendrin im Abstiegskampf, Arminia Bielefeld hat nach den Niederlagen gegen Rostock und beim HSV auch den Heimauftritt gegen Heidenheim verloren (0:1) - und muss sich nun an die eigene Nase fassen.

Schimmer zeigt Bielefeld wie es gemacht wird

Über knapp 70 Minuten war es eine positive Heimvorstellung der Ostwestfalen, ließ der DSC doch gegen die zweitbeste Offensive der Liga keine einzige klare Torchance zu und dominierte den Aufstiegskandidaten von der Ostalb.

Doch mit der Hereinnahme von Heidenheims Stefan Schimmer endete die Dominanz, denn nur vier Minuten nach seiner Einwechslung sorgte der Angreifer für die schmeichelhafte 1:0-Führung der Gäste und schaffte das, was die Arminen über 90 Minuten versäumten: ein Tor zu erzielen.

"Wir müssen jetzt als Verein zusammenstehen", erklärte Kapitän Fabian Klos nach der Partie am "Sky"-Mikrofon. Der 35-Jährige trat in direkten Kontakt mit den Arminia-Anhängern, lief zum Zaun und suchte das Gespräch. "Ich finde es wichtig, in schwierigen Situationen den Austausch zu suchen. Ich teile den Frust unserer Fans: Die haben kein Bock, ständig zu verlieren und ich habe auch keinen Bock, ständig die Spiele zu verlieren."

Dass die Leute die Schnauze voll haben, kann ich zu 1000 Prozent verstehen. Arminia-Kapitän Fabian Klos

Mit jeder neuen Niederlage kippt auch die Stimmung auf der Alm ein bisschen mehr - und das nicht ohne Grund. Die Bielefelder rangieren auf dem Abstiegs-Relegationsplatz und müssen sich davor fürchten, nach dem Abstieg aus der Bundesliga im vergangenen Jahr, durchgereicht und den Gang in die 3. Liga antreten zu müssen.

"Dass die Leute die Schnauze voll haben, kann ich zu 1000 Prozent verstehen. Wir haben uns jetzt mal gegenseitig die Meinung gesagt. Wenn wir gegeneinander schießen und nicht zusammenhalten, wird es nicht besser", sprach Klos Klartext.

Sechs-Punkte-Spiel in Braunschweig

Für die Arminia steht am kommenden Spieltag ein immens wichtiges Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten aus Braunschweig an. Eine weitere Niederlage soll dann tunlichst vermieden werden.