Das Gegenpressing im Fußball beschreibt die Reaktion einer Mannschaft unmittelbar nach einem Ballverlust. Damit soll die Offensive der gegnerischen Mannschaft direkt gestört und der Ball bestenfalls zurückerobert werden.

Was ist Gegenpressing?

Der Begriff Gegenpressing beschreibt das Pressing nach einem direkten Ballverlust. Dieses erfordert ein schnelles Umschalten von Angriff auf Verteidigung. Das schnelle Umschaltverhalten dient der unmittelbaren Rückeroberung des Balles. Hier stört ein Spieler, der in der Offensivbewegung den Ball verliert, den neuen ballführenden Akteur sofort. Der Begriff "Konterpressing" wird eher selten verwendet und orientiert sich am eigentlichen Ursprung des Pressings, also der Verhinderung von Konter. Je nachdem wo das Pressing beginnt, wird zwischen dem Abwehrpressing, Mittelfeldpressing und Angriffspressing unterschieden.

Gegenpressing und Pressing - Was ist der Unterschied?

Pressing und Gegenpressing sind beides taktische Maßnahmen im Fußball mit dem Ziel, den Gegner unter Druck zu setzen und den Ball zurückzugewinnen. Der Unterschied zwischen den taktischen Elementen liegt in der Ausgangslage der Mannschaft und dem Zeitpunkt: Pressing wird in der gegnerischen Hälfte durchgeführt, um den Gegner früh zu stören und den Ball schnell zurückzugewinnen. Im Gegensatz dazu erfolgt das Gegenpressing auch in der eigenen Hälfte, um den Ball schnell zurückzugewinnen, nachdem es einen Ballverlust gab.

Gegenpressing als offensive Taktik

Gegenpressing ist allerdings nicht (immer) nur eine defensive Maßnahme, sondern auch eine offensive Taktik. Wenn eine Mannschaft erfolgreich den Ball zurückgewinnt, kann sie direkt umschalten und einen Angriff einleiten.

Welche Voraussetzungen benötigt ein erfolgreiches Gegenpressing?

Für ein erfolgreiches Gegenpressing benötigt die Mannschaft eine gut organisierte und koordinierte Verteidigung. Die Spieler müssen bereit sein, schnell zu reagieren und hart zu arbeiten, um den Ball zurückzugewinnen. Gleichzeitig sind Entschlossenheit, Mut und Zweikampfstärke erforderlich. Dazu kommt eine hohe Laufbereitschaft der einzelnen Spieler.