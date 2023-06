Gegenbeispiel Coman: Was wechselwillige Profis vergessen

Kingsley Coman betont seine große Identifikation mit dem FC Bayern - die nicht alle seine Mitspieler zu verspüren scheinen.

Benjamin Pavard und Lucas Hernandez wollen weg, Noussair Mazraoui und Dayot Upamecano sind unzufrieden, und Alphonso Davies kokettiert im Moment - vertreten durch seinen Berater - mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid: Es gibt viele Beispiele in der aktuellen Mannschaft, die den Eindruck verstärken, dass der FC Bayern in Sachen Identifikation schon mal weiter war.

Doch es gibt auch Gegenbeispiele, Thomas Müller sowieso, aber etwa auch Kingsley Coman. Der französische Nationalspieler, bereits seit 2015 in München, hatte seinen Vertrag im Januar 2022 bis 2027 verlängert und das ganz "bewusst", wie er im FCB-Mitgliedermagazins "51" sagt. Seine offensive Begründung: "Weil ich mich für lange Zeit beim FC Bayern sehe und weiter alles geben werde, um eine Legende dieses Vereins zu werden."

Ich würde sagen, dass ich gerne der bayerischste aller ausländischen Spieler beim FC Bayern bin. Kingsley Coman

Einen Vergleich mit Müller ("Thomas ist Thomas, er ist einmalig") lehnt er hinsichtlich der Identifikation zwar ab. "Aber ich würde sagen, dass ich gerne der bayerischste aller ausländischen Spieler beim FC Bayern bin", so Coman. Dass er damit nicht die Regel, sondern zunehmend die Ausnahme darstellt, ist dem 26-Jährigen dabei bewusst.

"Das wird leider immer seltener. Ich kann Spieler zwar verstehen, die einen Verein verlassen wollen, weil sie dort nicht glücklich sind oder andere Dinge ausprobieren möchten. Aber viele vergessen dabei, dass man vor allem durch seine Mannschaft glänzt - und so etwas muss sich entwickeln", findet er. "Mir ist wichtig, eine starke Verbindung aufzubauen zu Mitspielern, Mitarbeitenden, dem ganzen Verein. Für mich ist der FC Bayern wie eine Familie. Ich kenne mittlerweile fast alle Leute und Gesichter an der Säbener Straße und finde das viel schöner, als immer wieder neue Verbindungen aufbauen zu müssen."

Die neue Führung des Rekordmeisters wäre Coman sicher dankbar, wenn er diese Botschaften auch an manche seiner Teamkollegen herantrüge. Sie weiß schließlich um die ungute Entwicklung und will daran arbeiten, die Spieler emotional wieder mehr an den Klub zu binden.