Gegen Zweitliga-Bewerber durchgesetzt: 1860 holt begehrten Jacobsen

Der TSV 1860 München rüstet weiter auf für die kommende Drittliga-Saison: Wie die Landeshauptstädter am Donnerstag mitteilten, schließt sich der begehrte Thore Jacobsen den Löwen an.

Die Liste an Sommerneuzugängen beim TSV 1860 München wird länger und länger. Florian Bähr (Abwehr, VfL Osnabrück), Tunay Deniz (Mittelfeld, Hallescher FC), David Philipp (Mittelfeld, Viktoria Köln), Fabian Schubert (Sturm, FC St. Gallen), Patrick Hobsch (Sturm, SpVgg Unterhaching) und Maximilian Wolfram (Sturm, SC Verl) hatte der Drittliga-15. der Vorsaison bereits verpflichtet.

Am Donnerstag kam mit Thore Jacobsen ein weiterer Name hinzu: Nach zwei Jahren bei der SV Elversberg 07 zieht der Mittelfeldspieler nach München weiter.

"Zusammen mit meinem Team habe ich in den letzten Monaten alles versucht, um Thore vom TSV 1860 München zu überzeugen", wird 1860-Sportgeschäftsführer Dr. Christian Werner auf der Vereinswebsite zitiert: "Er ist ein Spieler, der fußballerisch und charakterlich ausgezeichnet zu uns passt. Wir haben die Schwachstellen der vergangenen Saison ausgiebig analysiert und sind davon überzeugt, dass Thore ein Puzzlestück ist, um im kommenden Jahr in bestimmten Spielphasen souveräner und dominanter aufzutreten."

Ein echter Drittliga-Experte

Laut Vereinsmitteilung hat sich 1860 "gegen die Angebote mehrerer Klubs, unter anderem auch aus der 2. Liga, durchgesetzt". Kein Wunder: Bei der SVE war Jacobsen nicht nur einer der prägenden Spieler der vergangenen beiden Jahre, sondern in der Aufstiegssaison 2022/23 auch einer der besten Sechser der 3. Liga.

Dass die Löwen sich so stark um mich bemüht haben, hat mir sehr gefallen. Thore Jacobsen

In der Spielzeit 2023/24 hatte Jacobsen wichtigen Anteil am souveränen Klassenerhalt der Saarländer im deutschen Unterhaus, er kam in 30 Zweitliga-Partien zum Einsatz und war dabei an fünf Toren direkt beteiligt (drei Treffer, zwei Assists, kicker-Notenschnitt 3,43).

"Dass die Löwen sich so stark um mich bemüht haben, hat mir sehr gefallen", gibt Jacobsen offen zu: "Sowohl Christian Werner als auch Argirios Giannikis konnten mich in den Gesprächen überzeugen und nun freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe. Es ist meine erste Station im Süden der Republik, ich bin gespannt auf die Mannschaft, den Verein und die Fans. Bislang habe ich viel Gutes gehört."

Ausgebildet wurde Jacobsen unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV. Von dort wechselte der 1,82 Meter große Mittelfeld-Antreiber 2015 zum SV Werder Bremen. Für dessen zweite Mannschaft absolvierte Jacobsen 81 Spiele in der 3. Liga. Auch wegen einer Leihe nach Magdeburg von Juli 2019 bis Sommer 2021 stehen bereits 183 Drittliga-Spiele (zehn Tore) in seiner Vita.

