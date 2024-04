Gegen wen spielt der Handball-Nachwuchs bei den Weltmeisterschaften?

In diesem Sommer werden die U18-WM in China und die U20-WM der weiblichen Handball-Jugend in Nordmazedonien ausgetragen. Bei der Auslosung am Samstag erwischte die U20 eine schwere Gruppe. Nationalspielerin Viola Leuchter fungierte als Losfee.

Per Bertelsen (IHF) und Losfee Viola Leuchter bei der Auslosung der U18w Weltmeisterschaft 2024 Felix Buß