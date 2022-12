Gegen "Wandervogel" Chisnall: Bunting sackt das Achtelfinale ein

Während es am frühen Donnerstagnachmittag das hochdramatische und bis ins letztmögliche Leg gehenden Duell zwischen Ross Smith und dem siegreichen "Auberginen-König" Dirk van Duijvenbode (3:4) gegeben hatte, wurde es zum Abschluss der Nachmittags-Session zwischen Dave Chisnall und Stephen Bunting äußerst spannend.

Das 3:3 wäre möglich gewesen für den Favoriten Dave Chisnall im Londoner Alexandra Palace an diesem Donnerstag. Doch die Nummer 12 der Order of Merit bekam die 120 nicht gelöscht. Nur 100 waren mit Triple-20, 20 und 20 drin. Das sollte die Steilvorlage für Stephen Bunting, die Nummer 21 der Darts-Welt, sein.

Denn "The Bullet", der mit einem Average von beinahe 103 eines seiner besten Matches seiner langen Karriere spielte und seinen Gegenüber "Chizzy" (Average von fast 102) auch mal mit einem 140er Checkout oder gleich 26 Aufnahmen mit über 140 Punkten nervte, hatte hier nur noch 40 auf dem Bord. Nach einem Miss steckte der zweite Matchdart dann sauber in der Doppel-20.

Bunting rockt die Doppel

Der Sieg war im Sack - und Favorit Chisnall, der bei vielen seiner Aufnahmen von Pfeil zu Pfeil die Position am Oche änderte und so ziemlich jede Stelle einmal einnahm, musste sich ärgern. Schließlich hatte er vor lautstarkem Publikum im Ally Pally zunächst mit 1:0 nach Sätzen geführt, ehe er sich noch die Butter vom Brot unter anderem mit zwei 0:3-Verlusten sowie dem finalen 1:3 und 2:3 nehmen ließ. Trotz stolzer 34 Aufnahmen von über 100 Punkten, darunter elf 180er (Bunting mit 9), reichte es nicht für den eingeplanten Einzug ins Achtelfinale. Ebenfalls entscheidend: Chisnall war zwischendurch bei noch 70 Rest gescheitert und hatte dabei mit dem zweiten Dart versehentlich in die Eins geworfen. So war hier Bunting erst zum Zug gekommen und hatte das Ding zum dritten Break in Folge geklärt.

Den Unterschied machte letztlich die Checkout-Quote. Diese war beim aus North West England zwischen Manchester und Liverpool stammenden "Chizzy" (42) wahrlich nicht schlecht mit 40,9 Prozent (9 von 22), doch sein 37-jähriger "Nachbar" aus Liverpool hatte hier einfach mehr zu bieten. 57,7 Prozent lasen sich überragend, 15 von 26 jagte der leichte Außenseiter in die Doppelfelder.

Im Achtelfinale trifft Bunting nun auf den Sieger der Partie zwischen Luke Humphries und Vincent van der Voort.

