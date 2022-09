Gegen Uruguay: Deutsche U 17 verpatzt Turnierstart

Zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers haben die deutschen U-17-Junioren mit 1:3 gegen Uruguay verloren. Dabei hatte sich der Nachwuchs eine Menge vorgenommen.

Das Turnier in Duisburg ist für die deutsche U-17-Nationalmannschaft der letzte Testlauf vor der anstehenden EM-Qualifikationsrunde. Dementsprechend lautete der Vorsatz des Teams, noch einmal das Selbstbewusstsein vor den Pflichtspielen zu stärken.

"Dieses Turnier wollen wir nutzen, um mit einem positiven Turnierverlauf mit viel Selbstvertrauen in die künftigen Aufgaben zu gehen", hatte DFB-Trainer Christian Wück vor dem Auftaktspiel gegen Uruguay am Donnerstagmittag gesagt.

BVB-Angreifer Brunner erzielt das einzige Tor für Deutschland

Doch mit den Südamerikanern entpuppte sich bereits der erste Gegner als Stolperstein. Paris Brunner, der zuletzt schon mit der U 19 von Borussia Dortmund in der Youth League gegen Manchester City auf dem Platz stand, erzielte zwar den zwischenzeitlichen Ausgleich (51.), doch Uruguay, das schon kurz vor der Pause zum ersten Mal in Führung gegangen war (39.), traf in der 64. Minute erneut und besiegelte in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand.

Am Samstag (ab 11 Uhr) will der DFB-Nachwuchs gegen Belgien ein anderes Gesicht zeigen. Montag wartet mit Israel ein Gegner, der "das interessante Teilnehmerfeld abrundet", wie Wück sagt. Beide Partien finden ebenfalls auf dem Trainingsgelände der Sportschule Wedau in Duisburg statt. Bei der EM-Quali in Moldau im Oktober trifft die deutsche U 17 dann neben dem Gastgeber auf Lettland und die Slowakei.

Die deutsche Aufstellung: Heide - Bulut, Kouam, Preus, Kabar - Hoffmann, Ouedraogo - Moreira, Ndiaye, Malanga - Brunner.