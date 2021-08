Gegen Ulm: Homburgs Trainer Wenzel muss auf die Tribüne

Wenn der FC Homburg am Freitagabend den SSV Ulm 1846 empfängt, wird Cheftrainer Timo Wenzel nicht an der Seitenlinie stehen. Der 43-Jährige wurde für ein Spiel gesperrt.

Wenzel hatte beim Saison-Auftakt in Offenbach (0:1) kurz vor Schluss die Rote Karte gesehen und war von Schiedsrichter Philipp Reitermayer auf die Tribüne geschickt worden. Hintergrund war der Platzverweis für Mart Ristl (87.), nach dem sich der Coach mit dem Referee angelegt hatte.

Nun wurde Wenzel für das erste Heimspiel gegen Ulm am Freitagabend gesperrt. Das heißt: Dem FCH-Coach ist es nicht gestattet, in den Innenraum zu kommen. Stattdessen muss er die Partie von den Rängen aus verfolgen. Im dann folgenden Spiel in Koblenz am Dienstag (19 Uhr) darf er wieder wie gewohnt an der Seitenlinie coachen.

Wenzel ist seit März 2021 Trainer beim ambitionierten Viertligisten Homburg. Der ehemalige Verteidiger (u.a. Stuttgart und Kaiserslautern) war zuvor in Schweinfurt und bei seiner letzten Profi-Station Elversberg im Nachwuchsbereich tätig.