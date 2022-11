Gegen Spanien erwartet das DFB-Team ein Flick-Novum

Ein Länderspiel, in dem der Gegner mehr Ballbesitz hat? Das erlebt die deutsche Nationalelf heute Abend womöglich zum erst sechsten Mal seit vier Jahren - und erstmals unter Hansi Flick.

Über Deutschlands 0:6 in Spanien vor zwei Jahren wurde im Vorfeld des WM-Aufeinandertreffens am heutigen Sonntagabend (20 Uhr, LIVE! bei kicker) natürlich immer wieder gesprochen. Doch das Debakel vom 17. November 2020 ist noch in anderer Hinsicht eine Besonderheit der jüngsten deutschen Länderspielgeschichte.

Es war das letzte Spiel, in dem eine DFB-Elf weniger Ballbesitz hatte als der Gegner. In den 26 Partien danach war es nie mehr passiert, nicht bei der EM 2021 und noch gar nicht, seit Hansi Flick Bundestrainer ist. Beim Wiedersehen heute Abend in Katar dürfte sich das ändern: Kein WM-Teilnehmer setzt derart nachhaltig auf Ballbesitzfußball wie "La Roja".

Seit Beginn des Jahres 2019 hatte die deutsche Nationalelf nur in fünf der 44 Länderspiele seltener den Ball als der jeweilige Kontrahent: am 24. März (46 Prozent beim 3:2-Auswärtssieg) und 6. September 2019 (49 Prozent bei der 2:4-Heimniederlage) jeweils gegen die Niederlande in der EM-Qualifikation; am 9. Oktober 2019 im Testspiel gegen Argentinien (2:2, 45 Prozent); und dann noch zweimal gegen Spanien.

War Deutschland am 3. September 2020 in der Nations League gegen die Iberer beim Heim-1:1 immerhin noch auf 41 Prozent Ballbesitz gekommen, waren es bei besagtem 0:6 nur noch 30 Prozent.

Ob dem deutschen Team die Rolle des Lauerns und Laufens unter Flick besser liegt als in den ohnehin schon seltenen Fällen unter Vorgänger Joachim Löw, könnte sich am Abend im Al-Bayt Stadium zeigen, auch wenn Deutschland tabellarisch weitaus stärker unter Druck steht als Spanien. Beim WM-Auftaktspiel gegen Japan (1:2) hatte Flicks Mannschaft noch 74 Prozent Ballbesitz, in den Länderspielen zuvor immer mindestens 60.