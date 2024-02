Gegen Slowakei in der EM-Qualifikation: Das ist der Deutschland-Gegner

Schon seit Sonntag ist die Frauen-Nationalmannschaft der Slowakei, auf die die DHB-Frauen im Rahmen der EM-Qualifikation treffen, zum Lehrgang zusammen gekommen. Dabei muss man aktuell auf mehrere Spielerinnen verzichten.

Der Nationalcoach der Slowakei, Jorge Duenas, musste dabei kurzfristig auf Kreisläuferin Nikoleta Trunkova von Lokomotiva Zagreb verzichten. Auch Viktória Györiová (NEKA Balatonboglar/HUN) und Katarína Kostelná (DHK Banik Most) fielen im Vorfeld schon aus.

Zuvor hatten aufgrund gesundheitlicher Probleme auch Kristína Pastorková (Dunajská Streda), Olívia Šcípová, Diana Mária Vargová (beide (Slovan Duslo Šala), Adriána Holejová (OGC Nizza), Natalia Dmytrenková (Handball JKS Jaroslaw) und Dorota Bacenková (Iuventa Michalovce) abgesagt.

Zwei Comebacks, ein Debüt

Nach längerer Pause werden hingegen mit Simona Szarková (Zaglebie Lubin) und Natália Némethová (Házena Kynžvart) zwei Legionärinnen ein Comeback geben. Zudem wird Edina Pastoreková ihr Länderspieldebüt feiern.

"Es ist eine seltsame Situation, wir mussten in den letzten Tagen viele Veränderungen vornehmen, aber wir müssen damit zurechtkommen und auch in dieser Zusammensetzung kämpfen. Wir haben eine schwierige Woche vor uns, wir müssen uns an die Situation im Kader anpassen", erklärt der spanische Trainer Jorge Duenas.

"Wir werden versuchen, uns so gut wie möglich auf diese Spiele vorzubereiten. Wir konzentrieren uns vor allem auf die Begegnung gegen Israel, danach wartet mit Deutschland gleich ein Weltklasse-Gegner auf uns", so Duenas.

Das Gerüst des 19 Spielerinnen umfassenden Teams spielt bei den heimischen Spitzenklubs Slovan Duslo Šala (6) und Dunajská Streda (4). Ligaprimus Iuventa Michalovce stellt lediglich Linksaußen Martina Popovcová ab. Von den acht Legionärinnen spielen drei in Polen sowie je zwei in Ungarn und Österreich.

Vier Partien diese Woche in Sala

Nicht nur das Duell zwischen Deutschland und der Slowakei findet in Sala statt. Am Mittwoch eröffnet die Slowakei schon gegen Israel die Qualifikationsduelle, am Donnerstagabend folgt auf das Spiel der DHB-Frauen auch eine Partie zwischen Israel und der Ukraine. Beide Teams stehen sich auch am Samstag noch einmal gegenüber.

"Der Grund, warum wir auch Spiele zwischen Israel und der Ukraine ausrichten werden, liegt auf der Hand. Die politische Situation in beiden Ländern lässt es nicht zu, dass Duelle in der Ukraine oder in Israel ausgetragen werden. Die Europäische Handballföderation hat uns gebeten, hier zu spielen", so Ivan Sabovik, Generalsekretär des slowakischen Handballverbands.

"Nach Absprache mit den Beteiligten haben wir zugesagt. Wir sind froh, dass wir ihnen in einer schwierigen Situation helfen und in Sala Unterschlupf gewähren können."

Für das noch nachzuholende Spiel von Deutschland gegen Israel gibt die EHF aktuell den 6. April aus. Tags darauf duellieren sich beide Teams um 18 Uhr in Heidelberg, zeitgleich wird in Sala die Qualifikation mit der Partie zwischen der Slowakei und der Ukraine abgeschlossen. Für die Partien zwischen der Ukraine und Deutschland sowie zwischen Israel und der Slowakei (jeweils am 4. April) wurden ebenfalls noch keine Spielorte festgelegt.

chs

Kader Slowakei