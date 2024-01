Gegen Schweden steht nicht nur EM-Bronze auf dem Spiel

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft am Sonntag zum Abschluss der Heim-EM im Spiel um Bronze auf Schweden - ausgerechnet auf Schweden. Beide Kontrahenten verfolgen ein Doppelziel.

Im Fokus: Bundestrainer Alfred Gislason will mit dem DHB-Team am Sonntag zwei Ziele erreichen. Sascha Klahn

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Bislang erst ein einziges Mal stand Rekord-Europameister und Titelverteidiger Schweden in einem Spiel um EM-Bronze. Bei der zweiten Ausgabe in Spanien im Jahr 1996 verloren die Skandinavier denkbar knapp mit 22:23 gegen Jugoslawien. Die deutsche Mannschaft kämpfte zweimal um Platz drei: 1998 gewann die DHB-Auswahl Bronze durch einen Sieg über Russland, 20 Jahre später reichte es nach einer Niederlage gegen Frankreich nur zu Platz vier.

Im direkten Duell am Sonntag (15 Uhr) steht allerdings nicht nur das Edelmetall im Fokus. Ausgerechnet im direkten Aufeinandertreffen entscheidet sich, welche Nation sicher im Sommer zu den Olympischen Spielen nach Paris fahren wird. Bei der Handball-EM wird lediglich ein Direktticket vergeben. Und die beiden Finalisten haben ihres schon inne: Frankreich als Gastgeber, Dänemark als amtierender Weltmeister. Deswegen ist nun das Spiel um Bronze doppelt wichtig.

Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Dänemark versprach DHB-Linksaußen Rune Dahmke den Fans am Hallenmikrofon: "Jetzt holen wir uns die Medaille." Der Nebeneffekt Olympia wäre für den Kieler "ein riesiger Erfolg". Auch Spielmacher Juri Knorr weiß um die "Mega-Chance".

Für Uscins hat Olympia eine "große Bedeutung" - Wolff will "nur" die Medaille

Renars Uscins, überragender U-21-Weltmeister im Halbfinale und zu Recht "Player of the Match", hebt die "große Bedeutung" für ihn persönlich heraus. "Wenn man dann auch noch die Chance hat, so ein Turnier im Sommer zu spielen - und das mit 21 -, da will man schon alles daran legen, dass man da dabei ist und sich dafür auch qualifiziert", so der Halbrechte.

Bundestrainer Alfred Gislason nannte es ein "extrem wichtiges Spiel". Die Medaille wäre "ein Riesending" für seine Mannschaft, wie der Isländer unterstreicht. Eine Motivationsrede wird speziell Andreas Wolff nicht brauchen. Der DHB-Keeper erklärte im Vorfeld: "Wir haben ein sehr, sehr wichtiges Spiel vor uns. Wir wollen unbedingt diese Medaille haben, um unser Turnier zu krönen."

Das Edelmetall sei für den im Turnier bislang überragenden Rückhalt sogar "absolut wichtiger" als das Ticket für Paris. "Die Chance auf die Olympia-Quali hätten wir noch über das Quali-Turnier, aber ich möchte diese Medaille haben", wiederholte Wolff: "Wenn dann die direkte Qualifikation damit abfällt, nehme ich das natürlich auch mit Kusshand. Aber für mich ist es erstmal wichtig, diese Medaille gewinnen zu können." Das eine geht ohnehin nicht ohne das andere.