Gegen Salah und Kudus: Pforzheimer Ratifo fährt zum Afrika-Cup

Stanley Ratifo darf sich einen Traum erfüllen. Der 29-Jährige wurde in das Aufgebot der Nationalmannschaft Mosambiks für den Afrika-Cup im kommenden Januar in der Elfenbeinküste berufen. Aktuell läuft der gebürtige Hallenser für den 1. CfR Pforzheim in der Oberliga Baden-Württemberg auf. Dort stand er in der laufenden Saison 15 Spiele auf dem Platz und schoss zwei Tore.

In der Jugend von Lokomotive Leipzig ausgebildet, ging es für den Angreifer über Stationen beim Halleschen FC II und den VfB Auerbach zum 1. FC Köln II, bis er sich im Jahr 2018 den Pforzheimern anschloss. Dort traf er bisher in 143 Spielen 37-mal und bereitete weitere 14 Treffer vor.

Auftaktspiel gegen Salah

Nun geht es für ihn zum Afrika-Cup. Bereits zuvor mehrmals für die Nationalmannschaft Mosambiks nominiert, wird er dort auch auf berühmte Teamkollegen treffen. Neben Geny Catamo von Sporting Lissabon ist Reinildo von Atletico Madrid der Star des ostafrikanischen Küstenlandes.

In Gruppe B geht es für Ratifo, Reinildo und Co gegen klangvolle Namen. Neben dem Afrika-Cup-Finalisten aus dem Jahr 2022 Ägypten um Superstar Mohamed Salah trifft Mosambik außerdem auf Kap Verde und den vierfachen Afrika-Cup-Champion Ghana um den ehemaligen bei Ajax Amsterdam und jetzt bei West Ham United spielenden Mohammed Kudus. Das erste Duell steht am 14. Januar direkt gegen Salahs Ägypter an.