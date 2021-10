Gegen "mutige" Kölner: Wiesbaden muss "höllisch aufpassen"

Drei Siege, drei Niederlagen: Die letzten Wochen beim SV Wehen Wiesbaden waren ein Auf und Ab. Nach dem Erfolgserlebnis in Würzburg soll gegen Viktoria Köln am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) der nächste Dreier folgen - der möglicherweise mit der Tabellenführung belohnt wird.

Punktgleich mit Viktoria Berlin, Borussia Dortmund II und dem VfL Osnabrück liegen die Hessen vor dem elften Spieltag zwei Zähler hinter Spitzenreiter Magdeburg. Ausgerechnet gegen die beiden Aufsteiger musste sich der SVWW zuletzt geschlagen geben, dem 1:3 beim Hauptstadtklub folgte ein 0:1 zu Hause gegen die Westfalen. Umso wichtiger war der jüngste Befreiungsschlag beim 4:0 in Würzburg. "Vor allem die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war sehr wichtig. Dinge, die wir uns vorgenommen haben, haben funktioniert. Wir haben über die kompletten 90 Minuten sehr konzentriert und fokussiert agiert und wollen genau da weitermachen. Wir müssen harte Arbeit abliefern, um an den Sieg anzuknüpfen“, erklärte Rehm im Spieltagsinterview auf der Vereinshomepage.



"Fleiß ausgezahlt": Nilsson in Torlaune

Hält Angreifer Gustaf Nilsson seine jüngste Quote aufrecht, kann ja eigentlich nicht mehr viel schiefgehen, müsste man annehmen. Nach dem lupenreinen Hattrick am vergangenen Wochenende steht der Schwede nach zehn Spielen bei zwölf Scorerpunkten. "Seine harte Arbeit und sein Fleiß zahlen sich in den letzten Spielen endlich aus. Für ihn gilt es jetzt, das Selbstvertrauen mit in die nächsten Spiele zu nehmen, dranzubleiben und immer weiter hart zu arbeiten", so Rehm.



Kein Selbstläufer: Auch Viktoria Köln ist im Aufwind

Den kommenden Gegner aus Köln gilt es trotz des schwachen Saisonstarts keineswegs zu unterschätzen, warnt der Cheftrainer: "Der Kader ist besser, als der Tabellenplatz es zeigt. Nach dem Sieg gegen Duisburg wird Köln mit viel Selbstvertrauen und Mut anreisen und natürlich alles für einen Sieg tun. Wir müssen höllisch aufpassen, denn es wird ein schweres Spiel." In erster Linie wollen sich die Wiesbadener jedoch auf die eigene Leistung konzentrieren - ganz nach dem Vorbild von letzter Woche. "Den Rückenwind aus Würzburg mitnehmen und von Anfang an wach sein", lautet Rehms Marschroute. "Wichtig ist dabei vor allem Konstanz, die wir in unsere Leistungen bekommen müssen."



Da Magdeburg erst am Montagabend spielt, könnte ein Sieg unter Umständen sogar die Tabellenführung bedeuten - je nach Ausgang der Spiele des punktgleichen Trios. Doch unabhängig davon: Ein weiteres Erfolgserlebnis in Form von drei Punkten würde Rehm und Co. vor der anstehenden Spielpause wohl schon reichen.



Trio kehrt zurück

Spätestens danach dürften bis auf Gianluca Korte (Meniskus-OP) auch wieder alle Spieler zur Verfügung stehen. Tim Boss (Kapselreizung im Knie), Kevin Lankford (Muskelfaserriss) und Nico Rieble (Muskelfaserriss) sind zwar bereits wieder im Mannschaftstraining, ein Einsatz am Samstag könnte aber noch zu früh kommen.