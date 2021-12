Gegen Liverpools Willen: Premier League setzt Spielbetrieb fort

Nicht nur am Boxing Day, sondern auch wenige Tage später: Die Mehrheit der Premier-League-Klubs hat sich gegen eine Unterbrechung der Saison ausgesprochen.

Nur bedingtes Verständnis für den Umgang mit der Pandemie in England: Jürgen Klopp. imago images/PRiME Media Images

Am Ende war das Meinungsgefälle so eindeutig, dass es nicht mal mehr einer ordnungsgemäßen Abstimmung bedurfte: Die Klubs der Premier League hatten am Montagnachmittag ein digitales Meeting abgehalten, wo darüber diskutiert wurde, ob der Spielbetrieb vorerst unterbrochen werden soll. Englands höchste Spielklasse hat im Kalenderjahr 2021 noch zwei Spieltage vor der Brust.

Anders als etwa der FC Liverpool, der sich für eine Verschiebung des 20. Spieltags (wenige Tage nach dem Boxing Day am 2. Weihnachtsfeiertag) positioniert hatte, entschied sich die Mehrheit der 20 Vereine für die Fortsetzung des Spielbetriebs.

Für die Premier League, wo am vergangenen Wochenende sechs der zehn Partien aufgrund zahlreicher Corona-Fälle hatten abgesagt werden müssen, wurde sogar noch ein Saisonabbruch zur Sprache gebracht. Dafür, erneut waren das Hauptargument die finanziellen Einbußen, setzte sich allerdings kein Klub ein.